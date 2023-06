Nomination | Bertrand Rambaud élu président de France Invest

C’est dans la continuité du mandat de Claire Chabrier que je prends mes fonctions. Je tiens à la remercier pour son engagement au service de notre profession. Plus que jamais aujourd’hui, le capital-investissement joue un rôle essentiel pour accompagner les évolutions et transformations de notre économie et rendre nos entreprises plus solides, plus innovantes et créatrices de valeur partagée au cœur des territoires.

Durant les 2 années de mon mandat, j’ai mis en œuvre les initiatives de mon programme et j’ai, sans relâche, œuvré à montrer la contribution de notre industrie dans la construction d’une économie solide et innovante. Nous avons, notamment, travaillé à renforcer l’attractivité de notre secteur auprès des entrepreneurs, à rendre notre industrie plus accessible aux personnes physiques, à accompagner nos adhérents vers l’internationalisation et à proposer des outils pour franchir, avec succès, les accélérations fulgurantes des enjeux climatiques, tout en nous emparant plus fortement des enjeux sociétaux tels que la diversité ou le partage de valeur.

À l’issue de son Assemblée générale qui s’est tenue ce jour, mardi 20 juin 2023, le Conseil d’administration de France Invest a élu à l’unanimité Bertrand Rambaud (Groupe Siparex) président de France Invest, pour un mandat de deux ans.Actuellement Président de Siparex Groupe de capitalinvestissement – qui gère 3,5 Md€ d’actifs avec plusieurs bureaux en France, en Europe et au Canada - Bertrand Rambaud accompagne et finance les start-up, PME et ETI françaises depuis plus de 30 ans. Après avoir débuté en 1991 en tant qu’investisseur dans le Groupe Siparex, puis avoir été Partner chez PwC au Département Transactions& Services de 1997 à 2002, il retourne vers le métier d’investisseur au sein de Siparex dont il prend la présidence en juillet 2009. Il poursuit alors le développement et la diversification du groupe, notamment sur les segments Venture, Dette Privée, et Growth autour de la thématique de la transition énergétique. Il exerce également des responsabilités au sein de France Invest, en étant Administrateur et Président de la Commission Etudes et Statistiques entre 2013 et 2017, puis de nouveau Administrateur depuis 2022 et Président de la Commission Législation et Fiscalité.Bertrand Rambaud est diplômé de l’EM Lyon.L’Assemblée générale de France Invest a élu deux nouvelles administratrices : Christine Demode, Mérieux Equity Partners, et Cécile Mayer Levi, Tikehau Investment Management. Les mandats de deux administratrices étaient arrivés à leur terme : Claire Chabrier, Présidente, Amundi Private Equity Funds, et Alexandra Dupont, Raise.Le nouveau Conseil d’administration est ainsi composé de seize membres, dont neuf femmes.Un nouveau bureau est nommé. Cet organe de direction vient en appui du président et du directeur général, Alexis Dupont. Il est chargé de définir les prises de position de l’association, de veiller à la mise en œuvre des décisions du Conseil d’administration, d’assurer le suivi des actions et le contrôle du budget. Il est composé de quatre vice-présidents : Isabelle Combarel, Swen Capital Partners, Christophe Deldycke, Turenne Capital, Christine Demode, Mérieux Equity Partners (Trésorière) et de Fabrice Dumonteil, Eiffel Investment Group.À l’occasion de son élection,, nouveau président dedéclare :, ancienne présidente de, commente, au terme de son mandat :Composition du Conseil d’administration deà compter de l’Assemblée Générale du 20 juin 2023 :Président :Bertrand Rambaud, SiparexVice-Présidents :Isabelle Combarel, Swen Capital PartnersChristophe Deldycke, Turenne CapitalChristine Demode, Mérieux Equity PartnersFabrice Dumonteil, Eiffel Investment GroupTrésorier :Christine Demode, Mérieux Equity PartnersLes autres administrateurs :Guillaume Cousseran, Seven2Guillaume Jacqueau, Equistone Partners EuropeMireille Klitting, Five Arrows ManagersVincent Lévita, Infravia Capital PartnersEmilie Lhopitallier, Truffle CapitalCécile Mayer Levi, Tikehau Investment ManagementEric Neuplanche, Capital CroissanceJean-Marc Patouillaud, Partech PatnersSophie Pourquéry, Naxicap PartnersPauline Roux, Elaia PartnersMagdalena Svensson, IK Partnersregroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et compte à ce titre près de 400 membres actifs et 180 membres associés au 31/12/2022. A travers sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les sociétés de gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur lemétier du capital-investissement. Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement à son développement en fédérant l’ensemble de la profession et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel et responsable du métier d’actionnaire figurent parmi les priorités de France Invest.