Nomination | Abénex annonce l'arrivée de Thibault de la Baronnière en tant que Manager d'Abénex REIM Acteur européen historique du marché du capital investissement Small et Mid-cap, Abenex a lancé, en 2014, une activité dédiée à la structuration et l'acquisition d'opérations immobilières à forte valeur ajoutée, Abenex REIM.

L’équipe, dirigée par Vincent Brunswick, a cédé avec succès en 2022 son deuxième véhicule Core + et poursuit le déploiement de son Fonds Value-Add, Abenex Value I.

Pour accompagner la forte croissance de ce métier, Abenex annonce l’arrivée de Thibault de la Baronnière en tant que manager en charge de l’origination et de l’exécution des opérations Value-Add au sein d’Abénex REIM.





Vincent Brunswick, Associé chez Abénex, en charge de l’activité Abénex REIM, déclare : « n ous sommes ravis d’accueillir Thibault. Son expertise immobilière, sa capacité d’analyse et d’exécution d’acquisitions complexes ainsi que son esprit entrepreneurial sont les qualités que nous recherchions pour développer l’immobilier Value-Add au sein d’Abénex REIM, tout particulièrement dans le contexte actuel. Nous avons de grandes ambitions dans ce métier et Thibault a toutes les qualités requises pour nous accompagner dans le déploiement de nos projets, existants et futurs. »



A propos d’Abenex

Précurseur pour un fonds de capital-investissement, Abénex a obtenu la certification B-Corp en 2022, entérinant son engagement de long terme pour le développement durable et sa participation au mouvement des entreprises à impact positif. Fondé en 1992, Abénex est un acteur historique du marché du capital investissement Small et Mid-cap, spécialisé dans les opérations de croissance et de rachat d'entreprises en Europe, à la fois comme actionnaire minoritaire et majoritaire. Indépendant depuis 15 ans, Abénex intervient sur trois segments du capital investissement : Small-cap, Mid-cap et l’immobilier. Abénex a lancé une activité dédiée à la structuration et à l’acquisition d’opérations immobilières en 2014. Cette année-là, Abénex réalise sa première transaction « Core + ». Fin 2019, Abénex lance un fonds value-add, Abénex Value pour réaliser des opérations immobilières à forte valeur ajoutée, principalement à Paris et en première couronne. Le fonds Abénex Value a été labellisé ISR, entérinant la prise en compte, depuis son lancement, des enjeux environnementaux dans la gestion du portefeuille. Sur les segments Small et Mid-cap, Abénex est un investisseur de long terme qui s'associe à des entrepreneurs et des familles fondatrices, et qui s'implique opérationnellement dans des projets de croissance et d'optimisation opérationnelle.

Abénex investit généralement dans des PME valorisées jusqu'à 60 millions d'euros sur le segment Small-cap et entre 60 et 300 millions d'euros sur le segment Mid-cap. L'équipe est composée de plus de 45 professionnels à l'expertise démontrée et reconnue, basés à Paris, Lyon, Amsterdam et Milan.

Expert en investissements immobiliers depuis plus de 10 ans, diplômé d'HEC Paris (2009) et titulaire du DSCG, Thibault est un entrepreneur actif, notamment en tant qu'associé-gérant d'une Foncière dédiée aux sous-sols parisiens qu'il a créée en 2015. Thibault a aussi cofondé en 2016 InvestiGroup, une fintech engagée dans la démocratisation des investissements financiers. Précédemment, il avait travaillé, en France et à l'étranger, en tant que directeur des Investissements au sein du groupe Evens, un single family-office international après avoir commencé sa carrière comme analyste financier chez J.P. Morgan.

