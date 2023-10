Founders Future acquiert la plateforme de financement participatif Sowefund

Les mondes de l’investissement et de l’entrepreneuriat ne doivent plus être des écosystèmes confidentiels et uniquement accessibles à un public restreint. Ce changement de paradigme permet donc aujourd’hui d’envisager l’investissement autrement, et surtout de le démocratiser. Avec Sowefund, nous nous lançons ainsi dans une nouvelle aventure qui concrétise notre engagement envers la nouvelle génération d’entrepreneurs et de leaders économiques en permettant à tous de rentrer au capital d’entreprises ambitieuses qui répondent aux enjeux de transformation de notre société.

Nous sommes ravis et très fiers de cette opportunité qui va permettre à Sowefund d’accélérer sa croissance et de devenir la plateforme leader du financement des startups. Grâce à cette nouvelle alliance, nous allons pouvoir apporter l’expérience optimale de l’investissement dans les startups à notre communauté et lui proposer les meilleures deals. C’est le début d’un grand renouveau pour Sowefund et ses équipes.

Cette alliance répond en particulier à l'évolution de la nouvelle génération d'investisseurs qui souhaitent investir de manière plus directe et en toute transparence dans l’économie réelle. Aujourd’hui réservé aux investisseurs professionnels, le groupe mettra à disposition le meilleur de ces deux univers pour adresser un public plus large et renforcer les opportunités d’investissement et de développement aussi bien pour les investisseurs que les entrepreneurs.Lancée en 2014 par Georges Viglietti et Benjamin Wattinne, Sowefund est une plateforme de financement participatif leader dans les startups françaises innovantes. La plateforme finance ainsi les entreprises en equity qui proposent une innovation fondamentalement responsable, aussi bien pour la société que l’environnement.Avec pour mission d’apporter aux investisseurs le meilleur des PME innovantes, Sowefund s’est construit autour d’un processus d’investissement méthodique et encadré grâce à un choix très sélectif uniquement d’entreprises, des processus de due diligence à l’image des meilleurs fonds d’investissement, ainsi qu’un suivi et un reporting minutieux.Ces spécificités ont permis à la plateforme d’être rentable depuis 2022 et d’afficher une croissance de 60% en 2023. Sowefund a levé 81M€ depuis ses débuts et vient de franchir la barre symbolique des 100 campagnes financées tout en fédérant une communauté de plus de 110 000 investisseurs.Grâce à son équipe composée d’une vingtaine de personnes, la plateforme a jusqu’à aujourd’hui accompagné 103 campagnes, dont 86 startups, et réalise en 2023 ses meilleures performances : depuis le début de l’année 19 entreprises sont accompagnées et 16 startups ont été financées. Parmi ces PME, on peut notamment retrouver de nombreux champions français de la tech et de la transition écologique tels que Ekwateur, Agriloops, Lunii, Axioma, Extracadabra ou encore Futura Gaïa.Enfin, Sowefund est également l’une des toutes premières plateformes françaises à obtenir le nouvel agrément AMF de prestataire européen de services de financement participatif, qui lui permet d’opérer dans les pays européens réglementés.En s’adossant à Sowefund, Founders Future mutualise les bénéfices d’une plateforme de financement participatif et ceux du monde de l’investissement professionnel. En effet, Founders Future démocratise par ce biais l’investissement en touchant un public plus large, comprenant notamment une nouvelle génération d’investisseurs qui désirent investir en direct, de façon transparente et dans l’économie réelle.Ainsi, les deux acteurs ambitionnent de devenir le leader du financement de l’innovation en France en étant la plateforme d’amorçage innovante et ambitieuse au service des entrepreneurs et des investisseurs. Pour cela, Sowefund prévoit en 2024 une dizaine de recrutements afin de développer les partenariats, la technologie et le produit, ainsi que l'animation de sa communauté avec pour volonté de doubler son chiffre d’affaires en 2024 et 2025.En complément de l’investissement en direct aux côtés d'investisseurs professionnels, la société souhaite proposer aux investisseurs des solutions d'investissement en indirect à travers des fonds de private equity triés sur le volet et en adéquation avec le profil et l'appétence des investisseurs.” se réjouit Marc Menasé, CEO et fondateur de Founders Future.”, affirment Benjamin Wattinne et Georges Viglietti, cofondateurs de Sowefund.Lancé en 2018 par Marc Menasé, serial entrepreneur français et Business Angel,est une structure d’investissement spécialisée dans l’amorçage ayant pour volonté de fournir le capital humain et financier aux entrepreneurs tech paneuropéens ambitieux et innovants de demain. Les fonds Founders Future financés exclusivement par un collectif d’entrepreneurs et grandes familles, gèrent plus de 200M€ d’actifs, ont réalisé 100 investissements en 5 ans, et soutiennent plus de 200 entrepreneurs dans 12 pays (dont plus de 30% de co-fondatrices) incluant notamment : Lydia, Yuka, 900.care, Memo Bank, Waterdrop, Sharpist, Rentle, Taster, Stockly, omi studio ou encore Audi-On.est la plateforme d’investissement participatif spécialiste des startups françaises innovantes. Elle permet à tous de devenir actionnaires d’entreprises prometteuses dans les mêmes conditions que les professionnels de l’investissement. Depuis 2014, la plateforme a financé 103 campagnes et levé au total 81 millions d’euros pour accélérer le développement de startups. Sa communauté est composée de plus de 110 000 membres particuliers. Composée d’experts du secteur, Sowefund est reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que prestataire européen de services de financement participatif.