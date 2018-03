MiFID II : Avec sa solution de traduction neuronale PNMT, SYSTRAN répond au double enjeu de localisation et de conformité du secteur financier

Le MiFID II : traduire les documents liés aux transactions financières de manière fluide et sécurisée



Le nouveau règlement MiFID II est destiné à accroître la transparence et l'éthique sur les marchés financiers européens, afin de protéger les

investisseurs et éviter les abus. Il oblige les acteurs de ce secteur à repenser totalement leur manière d'opérer. Ces derniers doivent former leurs

employés, s'assurer qu'ils sont en conformité et faire évoluer les systèmes informatiques en place depuis des années. Ce règlement impose également aux

banques, aux gestionnaires de fonds et aux traders, d'effectuer des reportings réguliers et détaillés sur les milliards d'euros de transactions

réalisées au quotidien. Le MiFID II exige également que ces masses d'informations exponentielles soient traduites pour être accessibles aux

investisseurs, quelle que soit leur langue. Face à la masse de travail que cette obligation représente, la traduction automatique apporte un gain de

temps inestimable.



La traduction neuronale SYSTRAN : un atout pour la mise en conformité avec MiFID II



Basée sur l'Intelligence Artificielle et atteignant une qualité proche de la traduction humaine, la solution SYSTRAN PNMT® permet de traduire des

informations détaillées et des volumes de transactions exponentiels, rapidement et sans effort. Elle permet une traduction fluide et sécurisée, tout en spécialisant son moteur pour intégrer le vocabulaire propre au secteur financier. Cette solution fournit aux investisseurs des rapports de recherche dans leur propre langue afin de les guider dans leur choix d'investissement. Par ailleurs, la solution de traduction neuronale de SYSTRAN permet de traduire les contrats et autres documents officiels liés aux investissements, tout en garantissant la sécurisation des données traduites. Enfin, les acteurs financiers peuvent produire des modules d'e-learning dans de multiples langues afin de former leurs collaborateurs basés en Europe sur les exigences de ce nouveau règlement.



La nouvelle directive MiFID II apporte d'énormes changements dans le secteur de la Finance. Les entreprises européennes doivent donc rapidement mettre en place des dispositifs pour s'adapter à ces nouvelles règles. Une partie des changements concerne la traduction de nombreux documents dans des langues Bdiverses et dans des formats variés. En la matière, les mots clés sont rapidité, efficacité et sécurité. Grâce au serveur de traduction avancé et sécurisé de SYSTRAN, les entreprises de ce secteur sont en mesure de générer rapidement d'importants volumes de documents traduits, dans une combinaison de 140 paires de langues et avec un moteur neuronal qui s'adapte aux besoins spécifiques de cette industrie.

Consultez l'infographie associée :

http://www.systran.fr/conformite-mifid-ii-4-raisons-d-utiliser-une-solution-de-traduction-intelligente/



A propos de SYSTRAN

Les solutions de traduction automatique SYSTRAN permettent aux entreprises d'améliorer leur communication multilingue et leur productivité dans de

nombreux domaines comme la collaboration interne, la gestion des Big Data, la veille, l'investigation électronique, la gestion de contenu, le support

clients, l'e-commerce et les projets de localisation. Avec plus de 140 paires de langues disponibles, les solutions SYSTRAN, sécurisées et personnalisées à chaque contexte client, sont utilisées quotidiennement par de nombreuses entreprises globales, organisations du secteur défense et sécurité, et agences de traduction.

Depuis sa création, SYSTRAN a toujours été pionnier dans le traitement automatique des langues et offre aujourd'hui au marché une nouvelle génération de moteurs en exploitant les dernières avancées offertes par les réseaux de neurones artificiels et le « Deep Learning ».

