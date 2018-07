MetaHash ouvre son MainNet et commence la distribution de pièces pour le forgeage à venir

Le MainNet a bénéficié de mois de tests de charge et d'un TestNet public, qui a montré des résultats supérieurs à la capacité déclarée de plus de 60 000 TPS, avec moins de 3 secondes de validation à travers plus de 500 milliards de transactions traitées au cours de la phase de test.



Avec l'ouverture du MainNet et le début de la distribution des #MetaHashCoin (#MHC), les premiers acheteurs à forger bénéficieront d’avantages avant que leur nombre n’augmente et que les récompenses de forgeage soient partagées entre un plus grand nombre de participants. A partir de 12:00 UTC le 29 juin #MHC peut être acheté via ETH ou BTC, mais à un prix égal à 0,0391 $ converti au taux de change en vigueur au moment de l'achat. Au cours de l'offre de pièces, 920 000 000 de pièces seront distribuées et l'objectif de l'offre initiale est fixé à 36 millions de dollars.



Les propriétaires de #MHC deviendront les premiers nœuds contribuant à la croissance du réseau et profitant pleinement des avantages du forgeage précoce, prévu pour le mois d'août de cette année.



En comparaison avec le minage, le forgeage n'exige pas de matériel doté d'une grande puissance de calcul, comme les ASICs ou les cartes vidéo. La protection du consensus du réseau est basée sur la valeur des pièces natives du réseau, ce qui est suffisant pour louer n'importe quel serveur web commun, ou utiliser un PC à domicile qui a une bonne connexion Internet.



50 pour cent de toutes les récompenses de forgeage sont distribuées parmi les propriétaires de #MHC, 40 pour cent sont accordés aux propriétaires de nœuds et les 10 pour cent restants sont utilisés pour récompenser les utilisateurs actifs du navigateur #MetaGate. Les détenteurs de pièces de monnaie peuvent également confier leurs droits de vote à leurs propres nœuds, ou donner leur droit de vote à un opérateur de nœuds de confiance et obtenir une part de la commission. De cette façon, un grand nombre de votes sont concentrés sur des nœuds en qui la communauté a confiance, ce qui rend les attaques sur le système plus difficiles.



A propos de #MetaHash

MetaHash est un réseau d'échange d'actifs numériques basé sur la blockchain et une plate-forme d'applications décentralisées en temps réel. Le réseau polyvalent utilise l'intelligence artificielle (IA) pour synchroniser les nœuds intercontinentaux afin de créer une carte optimale du réseau, basée sur les taux de latence. La technologie redistribue ensuite les données en conséquence, exploitant toute la puissance de l'ensemble du réseau, permettant des vitesses de traitement sans précédent pouvant atteindre cinq milliards de transactions par jour, à trois secondes maximum pour l'approbation de chaque transaction.

La plate-forme, basée sur son protocole unique #TraceChain, offre une vitesse, une sécurité et une décentralisation inégalées au prix par transaction le plus bas de l'histoire de la blockchain. Annonciateur de l'avenir du web distribué, #MetaHash fait partie des pionniers de l'interopérabilité de la blockchain, permettant aux réseaux d'interagir et de s'intégrer les uns avec les autres.

