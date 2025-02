Tikehau Capital réalise une levée de fonds record de 1,2 milliard d'euros pour la troisième génération de sa stratégie d’opportunités spéciales,

Lancé en 2023, TSO III dispose d’un mandat d'investissement flexible, fournissant des solutions de capital d'entreprise et de capital adossé à des actifs sur les marchés du crédit primaires et secondaires en Europe. Son approche opportuniste et multisectorielle lui permet d'investir à travers différents cycles de marché et environnements macroéconomiques.



Le fonds est géré par une équipe dédiée de 14 spécialistes bénéficiant d’une expertise approfondie du marché, et s’appuyant la plateforme d'investissement de Tikehau Capital en crédit, en private equity, en immobilier et marchés de capitaux, afin d’identifier et d'exécuter des opportunités offrant un profil risque/rendement asymétrique.



À ce jour, le fonds a investi dans 13 entreprises, déployant 55 % de son capital à travers des investissements réalisés, et a déjà réalisé une première sortie. Depuis son lancement et à aujourd’hui, les performances du fonds, tant brutes que nettes, dépassent les objectifs, grâce à un portefeuille diversifié et résilient, offrant une forte protection contre les baisses de marché



Le fonds a attiré une base d'investisseurs mondiale et diversifiée, incluant fonds de pension, assureurs, family offices et fonds souverains. Cette participation significative témoigne de la confiance accorde à Tikehau Capital et sa capacité à générer de la valeur à long terme.