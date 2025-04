OpenAI lève 40 milliards de dollars et se rapproche d’une valorisation historique

D’après FT, le financement comprend un premier décaissement de 10 milliards de dollars, avec le reste des fonds conditionné à une restructuration vers un modèle plus orienté sur la rentabilité. OpenAI, historiquement une organisation à but non lucratif, a progressivement évolué vers un modèle hybride afin de sécuriser les investissements nécessaires à son développement.



La question de la gouvernance et du modèle économique d’OpenAI reste un sujet de débat, notamment en raison des implications liées à l’éthique de l’IA et à la régulation du secteur.