Nomination | MBO+ promeut Raphaël Lahaye en tant qu'Associé La société de gestion indépendante, MBO+ (Ex MBO & Co), vient d'officialiser la promotion de Raphaël Lahaye en qualité d'Associé. Raphaël Lahaye a rejoint les équipes de MBO en 2012 en tant qu'analyste.





" Nous sommes particulièrement fiers et heureux d’accueillir Raphaël dans la communauté des associés de MBO+. Arrivé chez MBO+ au sortir de ses études, Raphaël a construit un track record remarquable qui témoigne de son talent d’investisseur mis au service du projet MBO+ ", indique Eric Dejoie, CEO and Partner.



Titulaire d’un master en corporate finance de l’ESCEM et d’un master en international financial strategy de LMBS, Raphaël a commencé sa carrière en 2012 chez MBO+. Il a été depuis impliqué dans de nombreuses opérations à succès, que ce soit dans l’univers medtech, le logiciel, les services B2B ou les industries de niche à forte valeur ajoutée.

Sa principale motivation d’investisseur : accompagner des managers talentueux pour leur permettre d’exprimer leur plein potentiel en jouant le rôle de catalyseur. Raphaël est convaincu qu’un bon actionnaire doit à la fois contrariant et solidaire du management. A ce titre il accorde une grande importance aux échanges directs et transparents.



" Lorsque je suis entré chez MBO en 2012, je n’aurai pas pu imaginer participer à une aventure humaine et entrepreneuriale aussi enrichissante. Accompagner des dirigeants d’exception dans leurs développements de projet d’entreprise est pour moi autant un métier qu’un engagement. L’accomplir chez MBO+, c’est l’accomplir dans les meilleures conditions possibles, et en particulier avec les meilleures équipes. Je suis très fier et heureux de faire partie de ce collectif ", indique Raphaël Lahaye, Partner.



Depuis sa création, MBO+ se développe avec des femmes et des hommes qui conjuguent au quotidien excellence technique, efficacité opérationnelle, état d’esprit entrepreneurial et capacité à rester curieux et attentifs au monde dans lesquels nous évoluons. Des compétences et des qualités indispensables pour bien faire notre métier d’investisseur. Autrement dit, pour sélectionner, financer et accompagner les meilleures PME et ETI et leur permettre de grandir, dans un monde complexe mais plein d’opportunités.



À propos de MBO+

MBO+ est l’acteur de référence pour tous les investisseurs qui souhaitent investir dans le segment du lower mid-cap français en conjuguant performance et durabilité.

Société de gestion indépendante créée en 2002, MBO+ a levé plus d’un milliard d’euros à travers 5 fonds successifs, tous dédiés au capital-investissement dans des PME / ETI valorisées entre 20m€ et 200m€. Ceci pour les accompagner dans leurs projets de développement, de transformation et de décarbonation.

MBO+ déploie aujourd’hui deux stratégies : MBO Buyout finance les entreprises de croissance disposant d’avantages stratégiques différenciateurs. MBO Flex propose aux entrepreneurs des solutions flexibles sur mesure combinant financements obligataires et fonds propres pour optimiser les structures de financement tout en limitant la dilution du capital.

