Lita lance son propre fonds d'investissement avec un closing cible à 60M€

Le fonds de Lita Gestion sera le premier fonds à impact article 9, à agir sur toute la chaine de valeur en soutenant aussi bien des industries innovantes et écologiques qui favorisent la justice sociale, que des entreprises repensant nos usages quotidiens pour promouvoir une consommation plus responsable, sobre et alignée avec les accords de Paris et la préservation des ressources naturelles.



Il investira des tickets allant de 1 à 8 millions d’euros dans des startups et des PME en priorité en France et au Benelux, et principalement dans 3 secteurs : l’énergie, l’industrie et les nouveaux matériaux ; l’alimentation et l’agriculture durables ; et la consommation responsable.



Lita Gestion est dirigée par Julien Benayoun et Pierre Schmidtgall. Le fonds capitalisera sur l’expertise de l’ensemble des équipes d’analyse de la plateforme et s’appuiera sur une équipe de gestion dédiée composée de Louise Swistek – apportant 15 ans d'expérience en structuration et gestion de fonds à impact, ayant elle-même levé et géré 150M€ à travers 3 véhicules equity chez INCO – et de Maxime Getten, cumulant 10 années d’expérience notamment au sein du groupe M&A industries chez Rotschild & Cie à New York, et spécialisé dans les green tech et clean tech chez Lita en tant que directeur d'investissement depuis 6 ans.



Le comité d’orientation stratégique de la société de gestion, qui sera présidé par Eva Sadoun – co-fondatrice de Lita, autrice et économiste experte des enjeux de transition écologique et de care – permettra aux fonds d’être en avance de phase et de porter des thématiques encore non explorées par le marché.