MBO & Co devient MBO+ et lance son premier fonds Flex

« Depuis 20 ans, nous nous engageons à offrir aux PME et ETI de croissance les financements les plus performants et l'accompagnement le plus complet possible pour réaliser leur meilleur potentiel dans une perspective de création de valeur durable. MBO+ va plus loin dans cet engagement en proposant une approche encore plus innovante, performante et engageante sur le segment du lower mid-cap : MBO+ est conçue pour créer plus de valeur pour ses clients, mieux accompagner les entrepreneurs qu’elle soutient, et générer un impact social et environnemental positif encore plus important. »

“Le fonds MBO+ Flex vient enrichir notre offre sur le segment du lower mid-cap et répond à une forte attente des entrepreneurs : nous serons un investisseur actif à leurs côtés et un sparring partner pour les aider à réaliser leur projet et les accompagner dans leur plan de création de valeur durable. Ceci tout en offrant un couple rendement/risque très attractif pour les clients investisseurs de MBO+.

Eric Dejoie, Partner et CEO de MBO+Pour ses 20 ans, MBO+ lance MBO+ Flex, une nouvelle stratégie d’investissement qui enrichit son offre sur le lower mid-cap.MBO+ Flex accompagne les entrepreneurs, les familles actionnaires et les équipes de management dans la réalisation de leur projet de croissance, de réorganisation capitalistique et de leur plan de création de valeur durable.La stratégie d’investissement de MBO+ Flex propose des solutions flexibles et sur mesure, combinant financements obligataires et fonds propres pour optimiser les structures de financement tout en limitant la dilution du capital. L’objectif de la levée est de 250m€.» Bruno Bonnin et Franklin Henrot, Partners, MBO+ FlexMBO+ : un MBO augmenté.MBO+, c’est d’abord plus de talents - 7 arrivées depuis septembre 2022 - au service d’un projet commun de développement qui s’appuie sur un savoir-faire unique en matière d’investissement dans le lower mid-cap. C’est aussi plus d’innovation, de produits complémentaires, d’expertise et de qualité d’exécution. Ceci pour plus de performance délivrée à ses clients et d’impact généré par ses participations. La nouvelle identité visuelle de MBO+ témoigne de cette dynamique.Depuis 30 ans, le Private Equity a permis de libérer le potentiel d'une nouvelle génération d'entrepreneurs de grand talent. MBO+ est un acteur majeur de cette dynamique et propose depuis 20 ans une expertise unique et un accompagnement sur mesure pour soutenir les PME et ETI françaises.Depuis sa création, MBO+ a réalisé plus de 120 investissements dans des PME et des ETI d’excellence, affichant une performance moyenne de 2,5 fois son capital investi, et plus de 750 millions d'euros sous gestion. Ceci avec l’exigence constante d’allouer des capitaux aux meilleurs projets, d’accompagner au plus près les entrepreneurs dans l’exécution de leur stratégie et d’augmenter systématiquement l’impact positif des projets qu’elle soutient.MBO+ gère 750m€ dédiés au capital-investissement dans des PME / ETI valorisées entre 20m€ et 200m€, et investit dans des projets de développement et de transformation ambitieux, à l’occasion d’opérations de transmission ou de renforcement de fonds propres. MBO+ s’associe à des entrepreneurs engagés et talentueux, à qui elle apporte conseil stratégique, efficacité opérationnelle et optimisation organisationnelle avec l’objectif commun de conjuguer durabilité et performance.