Les entreprises, en recherche constante d’Auditeurs, de Consultants et d’Experts-Comptables

Les tendances des métiers de l’Audit, du Conseil et de l’Expertise



Véritables tremplins pour les profils issus de cursus comptable ou pour les jeunes diplômés d’écoles de commerce ou d’ingénieurs, les métiers de l’Audit peuvent déboucher à moyen terme sur des postes à responsabilité en direction financière. Bien qu’il n’y ait pas de croissance notable dans ce secteur, les cabinets sont en perpétuelle recherche de nouveaux profils pour contrer un turn-over important.



Les Cabinets de Conseil et les ESN (Entreprises de Services Numériques) sont en forte croissance et en profitent pour diversifier leurs activités. Face à l’arrivée de nouvelles réglementations, les Cabinets de Conseil ne faiblissent pas sur les recrutements, notamment sur les rares profils ayant des connaissances en RGPD dans le secteur des Financial Services. Côté Transformation Digitale et Sécurité IT, les recrutements de consultants s’intensifient sur tous les secteurs. En effet, les entreprises veulent s’assurer une transformation digitale rapide et efficace pour acquérir un avantage concurrentiel certain mais également afin d’attirer de nouveaux talents.



« La transformation numérique est un réel moteur pour le marché du conseil qui a montré une croissance de 6,2 % l’année passée » ajoute Romain Duperret, Manager, Michael Page.



Enfin, le marché de l’Expertise Comptable confirme son élan. « Au premier trimestre 2018, on a observé une augmentation du volume d’offres d’emploi de 24 % en cabinet d’expertise comptable » note Abdelhamid Benhamma, Directeur chez Page Personnel. La guerre des talents fait rage entre les cabinets pour attirer les meilleurs profils, beaucoup misent sur un environnement de travail plus épanouissant.



Les 3 postes qui seront les plus recherchés en 2019



Le rôle d'un Consultant SSI/Cybersécurité est de protéger les données de l'entreprise, repérer les failles et préparer une stratégie de défense, afin d'anticiper les attaques, de pallier toute intrusion externe dans les systèmes d'information. Il doit également transmettre les bonnes pratiques à l'ensemble des membres d'une entreprise. Un consultant SSI/Cybersécurité pourra commencer sa carrière avec un salaire de l'ordre de 42 à 45 k€/ an.

Le Consultant Digital accompagne ses clients dans la mise en place ou la transformation de sa stratégie web. Il apporte son expérience pour permettre le déploiement des processus web pertinents et efficaces. Il est chargé de l'audit de la situation de son client en s'appuyant sur les compétences des directions métiers et sur les retours clients. Puis il met en place une stratégie digitale adaptée aux besoins et aux attentes de son client (médias sociaux, environnement mobile ou web, SEO...) et son déploiement. En début de carrière, un Consultant Digital pourra viser une rémunération entre 40 à 45 k€.



Un Consultant en Organisation travaille sur la mise en place des processus d’une entreprise, d’un client, afin de s’aligner à la stratégie et aux objectifs de la Direction. Il interagit avec l’ensemble des métiers d’une entreprise : Finance, Achats, Commercial, IT, Marketing, Ressources Humaines... Il intervient auprès des différentes directions opérationnelles, dans le but d’accompagner la transformation de l’entreprise ainsi que la réorganisation attendue. Son rôle va de l’audit de la situation jusqu’à la mise en place opérationnelle. Un Consultant en Organisation débutera avec un niveau de rémunération de l’ordre de 38 à 42 k€.



