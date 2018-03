Lemon Way revendique la place de 1ère FinTech française indépendante

A fin mai 2015, la société française a ouvert 1.240.000 comptes clients en 1 an et demi, à travers 150 sites prescripteurs, principalement des sites internet de crowdfunding et des places de marché qui font appel à Lemon Way pour sécuriser leur collecte et cantonner l’argent de leurs clients finaux.Les principaux concurrents de Lemon Way sont soit basés au Benelux, soit filiales à 100% de groupes bancaires. Aucune autre startup financière régulée par la Banque de France n’a ouvert autant de comptes clients.Les raisons du succès tiennent non seulement à l’émergence récente de la FinTech, mais aussi et surtout à la qualité de service du Système d’Informations bancaire mis à la disposition des sites internet et à la compétitivité de la tarification de Lemon Way compte tenu des volumes de paiement traités auprès de BNP Paribas avec laquelle l’entreprise de paiement a noué un accord stratégique.Fort de son succès, Lemon Way étend sa présence en Europe et ouvre désormais des comptes via des sites partenaires situés dans huit pays d’Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Portugal, Royaume-Uni). « Nous sommes contactés par une dizaine de sites par jour » affirme Sébastien Burlet, CEO fondateur de Lemon Way qui voit les sites de crowdfunding se multiplier en Europe.La nouvelle réglementation européenne oblige tous les métiers qui perçoivent de l’argent pour compte de tiers à faire appel à un établissement de paiement, ou à le devenir. En conséquence, les plateformes de crowdfunding, les places de marché de eCommerce, les sites de listes de mariage ou de naissance, de cadeaux communs, de cagnottes, de covoiturage, de location entre particuliers etc. font appel à Lemon Way pour ouvrir un compte à chacun des clients afin de respecter la nouvelle réglementation.Avec son statut d’Etablissement de Paiement, passeporté dans 29 pays européens, Lemon Way s’est transformée en un des leaders de la FinTech européenne et a reçu à Londres le prix « Fintech 50 » en 2014.L’entreprise ambitionne de servir 250 sites internet de taille intermédiaire en 2015 et se prépare à servir des millions de clients. « Notre modèle économique B2B2C s’avère extrêmement efficace et peu coûteux » explique Damien Guermonprez, Président de Lemon Way et ancien Directeur Général de la banque Accord. Il vient de renforcer sa position au capital et est l’actionnaire de référence vis-à-vis de l’ACPR.Par ailleurs, l’entreprise poursuit son développement dans le paiement mobile en Afrique. Au Mali par exemple, Lemon Way Mali connait une croissance importante avec 200.000 comptes ouverts en six mois. « Notre plateforme de paiement mobile est mise à la disposition de banques –notamment africaines– et d’entrepreneurs qui lancent leurs activités de paiement mobile » déclare Emmanuel de Cazotte, VP Lemon Way et ancien dirigeant de Visa France et de MasterCard Europe. Lemon Way est une société indépendante ce qui lui permet de nouer des partenariats stratégiques avec des banques différentes dans chacun de ses marchés.Code banque de Lemon Way (CIB): 16568Depuis le 24 Décembre 2012, Lemon Way est un Etablissement de Paiement hybride, qui conserve son activité d’édition de logiciel. L’actionnariat de la société est détenu à 100% par l’équipe dirigeante et les trois autres co-fondateurs. Le siège de la société est basé à Montreuil depuis sa création en 2007. La société est à l’équilibre depuis 2010 et autofinance sa croissance. Elle compte une trentaine de collaborateurs qui ont 10 nationalités différentes.Quelques références de sites partenaires: 1000 Mercis Mariage, Boatyng, Blooweels, Colleo, Culture Time, ookoodoo, BulbInTown, Buypacker, IDvroom, FinSquare, Goot, Happy Capital, Hexapay, InstantElegant, LeCercleDeFred, Lendosphere, Mipise, Ornicare, OuReparer, Parkadom, Payplug, PetitMariageEntreAmis, PrêtGO, Prexem, Solo.sh, Sowefund, WedZem, WhatIfCommunity, Wiseed, Wits’n shop, Zankyou,…