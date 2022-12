Le groupe Archethic lance sa blockchain et y inscrit un 31e article à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Sébastien DUPONT, Président et co-fondateur d’ARCHETHIC TECHNOLOGIES commente « 74 ans après son écriture, il est évident que si la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme était écrite aujourd’hui, un article porterait sur la neutralité́ d’Internet et les libertés fondamentales des femmes et des hommes dans cet espace. Dans cet esprit nous avons ajouté un 31ème article comme premier bloc de notre Blockchain Publique Archethic qui pourra être utilisée comme smart-contract entre toute personne signataire et les applications auxquelles elle accèdera. »



Créé en 2017, le groupe ARCHETHIC est le fruit d'une vision commune d'experts de l'écosystème du paiement, de la cybersécurité et de la banque qui ont identifié le besoin de façonner l’architecture d’un nouvel Internet. En capitalisant sur l’expertise technique internationale de plusieurs passionnés et des partenariats avec l’écosystème de la recherche, notamment le CNRS et l’école Polytechnique, les équipes d’ARCHETHIC ont façonné en quelques années les fondations d’un Internet à la fois plus sécurisé, plus simple et beaucoup plus écologique.



Basée sur plus de 4 années de recherche et sur 12 brevets internationaux, « Archethic » est une blockchain publique open-source conçue pour être à la fois plus rapide et consommer drastiquement moins d’énergie que l’offre actuelle. Par ailleurs, cette blockchain est développée pour être au coeur de l’internet de confiance, couramment appelé web 3.0.



Les 5 premiers brevets ont pour objectif de s’affranchir de l’ensemble des logins, mots de passe et cartes d’identifications qui polluent et fragilisent notre environnement en les remplaçant par une identification biométrique universelle, infalsifiable et garantissant le respect de la vie privée des utilisateurs (RGPD) – un des services qui sera proposé sera l’interopérabilité des KYC ; par exemple en permettant à une banque de certifier certaines données à une autre, sans que le client n’ai à re-dévoiler ni à re-fournir les mêmes

informations.



Les 5 brevets suivants, à l’origine de ce communiqué, se sont concentrés sur la mise en place d’un réseau réellement décentralisé, gouverné par les mathématiques, résiliant aux cyberattaques et permettant de réduire la consommation de l’Internet actuel par 42000 !



Enfin les 2 derniers brevets ont pour objectif de permettre aux applications actuelles de migrer ou de s’interfacer sans peine vers ce nouveau réseau. Chaque application n’aura plus besoin de maitriser l’ensemble des technologies pour lancer son service (gestion d’identité, gestion des stocks, paiements, interface aux fournisseurs externes, etc.) mais pourra s’appuyer sur une plate-forme d’échange universelle capable à travers des smart-contracts de mettre en relation instantanément toutes les offres en face de chaque demande. Par exemple en permettant à un particulier d’offrir une place dans son coffre de voiture à un marchand souhaitant expédier un produit.



L’ensemble des aspects techniques du projet sont détaillés dans le Yellow Paper et le White Paper disponibles sur le site https://archethic.net



Un écosystème naissant adossé à des partenariats majeurs



Plusieurs entreprises ont déjà commencé à travailler sur l’intégration de leurs services sur cette blockchain qui remplacera, à terme, les usages actuels d’internet : cybersécurité, boîtes mails, sites internet, market place, etc.



Grégoire de SAINT-QUENTIN, ajoute « Alors que nos infrastructures hospitalières et énergétiques sont exposées, nos PME fragiles et nos données personnelles non-sécurisées, la blockchain Archethic représente une solution européenne de cybersécurité de confiance. C’est notre souveraineté technologique qui se voit renforcée avec la sortie de ce projet que je suis fier d’accompagner. »