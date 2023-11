Lancement de W3index : indice dédié aux solutions d’infrastructure dédiées à la blockchain

Nous avons étudié plus de 400 dossiers sur les 24 derniers mois. Le marché a connu une bulle, des hypes sur certaines verticales avec plus ou moins de succès (ICO, NFT, metaverses…), mais nombre de sociétés proposant des solutions d’infrastructures ont passé toutes ces vagues, sont stabilisées opérationnellement, et commencent maintenant à déployer leurs services. Elles sont les “pelles et les pioches” de la blockchain. L’adoption par les corporate est la clé, dont nous sommes proches, et nous et nous sommes parfaitement positionnés pour voir les premiers cas d’usage prendre forme.

Fondamentalement, il y a d’énormes progrès au niveau technologique. Les infrastructures nées il y a maintenant plus de 4 ou 5 ans sont prêtes aujourd’hui à intégrer des centaines de millions d’utilisateurs. Dans le même temps, la plupart des applications construites sur la blockchain s'appuient sur une pile technologique Web2 centralisée. Les offres décentralisées sont construites sur une infrastructure publique ouverte, bien moins coûteuse, inter-opérable par conception, évolutive et dotée d’une capacité native de transfert de valeu

Le potentiel est illimité ! Si vous pouviez posséder un morceau d’internet et recevoir un micro paiement chaque fois qu’un email soit envoyé ou une vidéo streamée… c’est précisément le modèle et la promesse de ces réseaux d’infrastructures ! La décentralisation crée de nouveaux paradigmes. Aucune limite à leur taille: ces protocoles sont susceptibles de devenir des ordres de grandeur bien plus importants que les modèles économiques existants.

W3index est composé d’une trentaine de valeurs qui couvrent les verticales les plus pertinentes permettant à un nombre croissant d’acteurs (notamment institutionnels) d’opérer sur les blockchains : services de cloud, computing, stockage, oracles, indexing, ou encore RPC (Remote Procedure Call).W3index est un index de sociétés d'infrastructures dédiées à la blockchain présentant un potentiel de croissance très important, listées sur des crypto exchanges avec des capitalisations allant de 50 millions à 1 milliard de dollars et plus, et qui présentent une liquidité de plusieurs dizaines de millions de dollars.Nicolas Reynaud, co fondateur déclare : “Cette nouvelle architecture a une implication cruciale pour les investisseurs : ils peuvent y investir.r” commente Timothy Stevenson, co fondateur.Gonzague de La Tournelle rajoute : “Des accords de distribution sont en cours de négociation avec de grands noms de la finance internationale, et déjà, des investisseurs de renom ont montré un intérêt pour ce produit qui vise une récolte comprise entre 50M€ et 80M€.est un fonds constitué sous la forme d’une Société en Commandite Spéciale (SCSp) sous la régulation luxembourgeoise Light AIFM avec pour associés commandités CAIBUO CAPITAL, société de gestion de droit Luxembourgeois régulée par la CSSF, ainsi que la société de conseil financier w3f.immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Bxx 152 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg