La France a accueilli plus de 1.000 investissements étrangers en 2017 et entre dans le trio de tête des pays les plus attractifs en Europe

En 2017, la France a accueilli plus de 1.000 investissements étrangers (1.019) soit près d'un tiers de plus qu'en 2016 (+31%).



Cette nette progression permet de rattraper l'écart qui s'était creusé avec le Royaume-Uni et l'Allemagne et d'entrer à nouveau dans le trio des pays européens par le nombre d'investissements étrangers réalisés sur le territoire, qui s'établissent pour 2017 pour les 3 pays à un niveau très proche.



Au-delà de cette accélération tangible c'est l'image globale de la France auprès des investisseurs étrangers qui est profondément modifiée. En 2018, 8 dirigeants sur 10 (81%) se déclarent satisfaits de l'attractivité de la France contre 7 sur 10 (73%) l'an passé. Plus de la moitié (55%) expriment leur confiance à court terme, soit deux fois plus qu'il y a un an (27%).



A noter que les projets d'investissement étrangers dans les services financiers sont en recul au Royaume-Uni de 26 % entre 2016 et 2017, et que Paris devient, pour la première fois depuis la création du baromètre d'EY il y a plus de 20 ans, la métropole européenne la plus attractive en Europe en matière de services financiers devant Londres, et loin devant Francfort.



Gérard Mestrallet, Président de Paris EUROPLACE a déclaré : « Le baromètre 2018 d'EY sur l'attractivité de la France permet de mesurer ce que nous percevons lors des roadshows de Paris EUROPLACE à l'étranger : l'image de la France a changé. Le climat des affaires y est devenu plus favorable pour les investisseurs étrangers. C'est une très bonne nouvelle qui se traduit immédiatement et par effet mécanique par une augmentation très sensible des investissements étrangers notamment dans l'industrie. C'est également une très bonne nouvelle pour les acteurs de la Place financière de Paris, dans le contexte du Brexit. »



À propos de Paris EUROPLACE :

Paris EUROPLACE est l'organisation chargée de développer et promouvoir au plan international la Place financière de Paris et, d'une manière générale, l'industrie financière française. Elle fédère l'ensemble des parties prenantes : entreprises émettrices, investisseurs, intermédiaires bancaires et financiers, professions juridiques et comptables, sociétés de conseil, autorités de marchés, soit plus de 400 membres. L'association est présidée par Gérard Mestrallet, Président du conseil d‘administration d'ENGIE.

paris-europlace.com