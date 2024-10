L'Adan recherche sa ou son futur Directeur(trice) Général(e)

En rattachement direct à la Présidence de l’association, le/la Directeur(trice) Général(e) a pour mission principale de porter la vision et piloter la stratégie de l’Adan.



Il.elle est entouré(e) d’une équipe de quatre personnes sous sa responsabilité pour mener les différents sujets et faire rayonner l’association dans tout l’écosystème.



A ce titre, les missions sont les suivantes :



1. Représentation & relations publiques



Ce rôle est clé pour faire vivre et connaître l’association à la fois auprès des acteurs de l’écosystème, mais aussi plus largement dans les médias et auprès des décideurs publics français et européens.



Dans ce cadre, le/la Directeur(trice) Général(e) a les responsabilités suivantes :



* Représentations publiques (en partage avec la Présidence)



Rechercher et participer aux événements publics clés pour faire rayonner l’Adan

Etre le relais des pouvoirs publics (décideurs, régulateurs…)

Organiser, préparer et animer les relations et interventions avec les différents médias (presse, TV, radio..)

Rédiger des tribunes et faire publier des articles de presse pertinents pour faire connaître l’association et relayer sa vision / stratégie

Bâtir des programmes de formation et animer des sessions auprès du secteur privé (réseau à construire et à faire vivre)

Finaliser et lancer la certification professionnelle de l’Adan en partenariat avec une école de commerce

* Relations écosystème



Être le point de contact et coordonner les relations avec les différents membres de l’association et les prospects

Organiser et animer des évènements Adan avec les membres pour créer et maintenir une cohésion

Animer le Clubs des Leaders (le cercle des membres actifs de l’Adan des catégories 3 à 5)

Être le point de contact et maintenir le lien avec les associations Web 3 & non Web 3 (France - Europe)

Attirer de nouveaux membres

Participer et représenter l’Adan aux différents évènements clés (en partage avec la Présidence)

Assurer la publication des newsletters (internes et publics) de l’association en lien avec l’équipe



2. Gestion de projets & événements



Le/la Directeur(trice) Général(e) a pour objectif de faire connaître, promouvoir l’association et animer le réseau dans lequel l’Adan évolue. A ce titre, il/elle pilote avec son équipe l’organisation des évènements et projets clés préalablement identifiés et validés avec la Présidence :



Identifier, créer et animer les évènements (Web 3 Leaders Forum, anniversaire de l’Adan, restitution de l’étude annuelle, etc.)

Trouver et sécuriser les différents financements

Définir les objectifs, le programme, trouver et sécuriser les différent(e)s intervenant(e)s

Piloter, anticiper et coordonner au mieux les modalités administratives en lien avec la prestataire évènementiel de l’Adan

Définir la liste des invité(e)s et coordonner avec l’équipe les modalités pour le lancement et suivi du process d’invitations

Préparer et diffuser l’ensemble des contenus nécessaires

Organiser les communications associées



3. Management d’équipe



Piloter une équipe de 4 personnes

Assurer le recrutement des permanent(e)s de l’Adan

Définir les objectifs périodiques et en assurer le suivi

Dérouler les différents échanges et entretiens (collectifs et individuels)

Assurer le bon suivi de la performance de l’équipe

Piloter et répartir les activités de chacun

Coordonner et structurer les process internes

Former les équipes et assurer leur montée en compétences



4. Pilotage du budget de l'association



Suivre le budget de l’association

Mettre en place une stratégie de diversification des sources de financement