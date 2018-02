Kyriba lance KVerif sa nouvelle solution de lutte contre la fraude aux faux fournisseurs

Kyriba Corp., le leader mondial en solutions de gestion de liquidité et de gestion financière dans le Cloud, annonce le lancement de KVerif, une offre innovante de service de vérification des coordonnées bancaires fournisseurs. Elle vient en aide aux entreprises qui souhaitent renforcer leur processus de paiement en étant certain d’adresser le règlement d’un fournisseur sur son véritable compte bancaire et ce, en toute sécurité. Ceci afin de réduire les risques et les pertes liés à la « fraude aux faux fournisseurs » bien connue des directions financières et générales des entreprises.



Le saviez-vous ? Le cabinet Grant Thornton, dans son baromètre sur les pratiques des entreprises2, met en perspective un chiffre important: 25% des entreprises françaises ayant déclarées une fraude « aux faux fournisseurs» ont subies des pertes pour des montants pouvant aller jusqu’à 10 Millions d’euros. Le développement de l’offre KVerif par Kyriba intervient donc dans un contexte d’urgence pour les entreprises.



Grâce à ce nouveau service disponible en exclusivité pour le marché français, Kyriba renforce sa position de leader auprès des responsables financiers en leur offrant un outil unique garantissant la sécurité financière de leur entreprise et donc une gestion optimisée de flux et trésorerie.



Cette nouvelle solution a été conçue par les équipes françaises de Kyriba pour répondre à la demande de ses clients (dont les groupes COLAS et Spie-Batignolles) souhaitant renforcer le dispositif anti-fraude que Kyriba met déjà à leur disposition et ce, dans un contexte de développement croissant du nombre de fraudes dites « aux faux fournisseurs ».



Cette fraude a été identifiée comme le 3e type de fraude le plus répandu en France selon la dernière étude publiée par Euler Hermès et la DFCG1, juste après la fraude au président et les cybers-fraudes.



La fraude « aux faux fournisseurs », qui consiste pour des fraudeurs à contacter des entreprises en se faisant passer pour des fournisseurs changeant leurs coordonnées bancaires, représente 56% des tentatives de fraude dont sont victimes les entreprises françaises.



La solution KVerif de Kyriba permet donc aux entreprises de renforcer leur processus de paiement en étant certain d’adresser le règlement d’un fournisseur sur son vrai compte bancaire en toute sécurité.



« La singularité et la puissance de cette nouvelle offre reposent aussi sur l’intégration complète de ce service avec les outils existants de Kyriba, et notamment le module de gestion des paiements tiers. Ce service est aussi proposé de façon autonome. Combiné à notre activité historique sur les paiements, il permet aux services financiers de bénéficier de notre savoir-faire en matière de sécurisation mais aussi d’un accès de notre base de données unique comptant plusieurs dizaines de milliers de coordonnées bancaires de fournisseurs », précise Edi POLONIATO, Senior Vice President de la division Working Capital chez Kyriba.



Le nouveau service KVerif s’appuie sur de nouvelles technologies qui simplifient la collecte des informations mais aussi la vérification de l’identité et des pouvoirs de représentant du fournisseur. Grâce à ces données, chacun de nos clients peut obtenir une note de confiance sur les coordonnées bancaires transmises afin de payer en toute sécurité ses fournisseurs. « Des solutions technologiques comme le machine learning vont prochainement être implémentées sur la solution pour apporter encore plus de richesse dans l’analyse des comportements d’usage », poursuit Edi POLONIATO.



« Compte tenu des enjeux qui sont les nôtres, nous avons tout de suite adhéré à cette offre permettant de sécuriser les paiements que nous effectuons chaque mois en faveur de plusieurs milliers de fournisseurs. Grâce à ce nouveau service de Kyriba, nous avons enfin l’assurance de payer le bon fournisseur sur le bon IBAN (Numéro International de Compte Bancaire) » précise Samuel GUILLON, directeur financier du Groupe COLAS.



À propos de Kyriba Corp.

Kyriba est le leader des solutions de gestion de la liquidité et de gestion financière dans le Cloud. Kyriba aide également les directions financières à gérer leurs paiements et besoins en fonds de roulements (via leur plateforme de supply chain finance). Kyriba offre une plate-forme 100% SaaS hautement sécurisée avec une connectivité bancaire très supérieure et une intégration simplifiée pour gérer les situations financières les plus complexes. Plus de 1 800 entreprises, dont de nombreuses multinationales, font appel à Kyriba pour rationaliser leurs processus, les protéger des fraudes et de la cybercriminalité et raccourcir les cycles de décisions grâce à des outils de visualisation. Le siège social de Kyriba est situé à New-York avec également des bureaux à San Diego, Paris, Londres, Tokyo, Singapour, Dubaï, Hong-Kong, Shanghai et Rio de Janeiro.



1 Étude Euler-Hermès et DFCG, 2017. Les deux premiers types de fraude les plus identifiés sont la fraude au président (59%) et les cybers-fraudes (57%).

2 Étude Grant Thornton lors de sa 2ème édition du baromètre sur les pratiques des entreprises (Lutte contre la fraude et la corruption Tendances et Perspectives des entreprises - Mars 2017)