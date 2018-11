Kaspersky Lab agit pour la sécurisation de l’avenir des échanges de cryptomonnaie avec un audit de cybersécurité chez Merkeleon

Pour combattre la croissance constante du nombre de cybermenaces, Kaspersky Lab a décidé d’engager une première action destinée à renforcer la protection des plates-formes d’échanges de cryptomonnaie, ainsi que de leurs utilisateurs, en commençant par un audit chez Merkeleon, l’éditeur autrichien d’un logiciel de crypto-échanges. Il s’agit d’une solution multifonction destinée à sécuriser l’achat et la vente de cryptomonnaie afin d’évaluer les cyberdéfenses de cette société et de l’aider à les améliorer.



Un audit de sécurité réalisé par Kaspersky, expert mondialement réputé.



Dans le cadre du développement de son script de crypto-échanges, Merkeleon souhaitait faire en sorte que celui-ci soit suffisamment robuste pour résister aux cybermenaces, en confiant l’évaluation de sa plate-forme à un expert de la sécurité mondialement réputé. L’entreprise autrichienne s’est alors tournée vers Kaspersky Lab pour la réalisation d'un audit en septembre 2018 et la formulation de recommandations en vue de mieux protéger la plateforme.



Au cours de l’audit, Kaspersky Lab a analysé à la fois le front-end et le back-end de l’application web. Les experts de Kaspersky Lab ont constaté la grande fiabilité du logiciel de crypto-échanges, louant le niveau impressionnant de coordination et d’efficacité du produit de Merkeleon. Kaspersky Lab a remis à Merkeleon un rapport d’audit détaillé, donnant ainsi à la société la possibilité d’apporter les modifications appropriées à son script d’échanges de cryptomonnaie.



La sécurisation des plateformes de crypto-échanges doit devenir une étape primordiale avant leur arrivée sur le marché



Il s’agit là d’une étape majeure dans un secteur en pleine évolution et très attractif pour les cybercriminels. Compte tenu de la relative jeunesse des plateformes, il est d’autant plus important de mettre les crypto-échanges à l’épreuve et de tester la robustesse de leur sécurité, avant de lancer ces outils sur le marché au risque d’exposer les clients à des fuites de données et des pertes financières.



Alexey Sidorowich, responsable des ventes et du développement des marchés de Merkeleon, témoigne : « Notre logiciel doit être sécurisé et fiable, de sorte que nos clients puissent effectuer leurs transactions en toute sécurité, en sachant que leurs actifs seront protégés. Nous sommes conscients que, si nos équipes internes possèdent les compétences et les connaissances leur permettant d’introduire un certain niveau de cybersécurité dans nos plates-formes, nous avons cependant besoin d’experts extérieurs pour procéder à une évaluation afin de ne rien laisser au hasard. En faisant appel à Kaspersky Lab, nous savions que nous allions recevoir les meilleurs conseils sur le marché. C’est ainsi que Merkeleon est devenu le premier logiciel de crypto-échanges à passer avec succès un audit externe, ouvrant la voie et faisant référence pour la sécurité future du secteur. »



Ronan Mouchoux, chercheur au sein du GReAT chez Kaspersky, commente : « Tout dernièrement, nous avons été témoins d’un certain nombre de tentatives de piratage des plateformes de crypto-échanges, car celles-ci deviennent un moyen extrêmement attrayant pour les cybercriminels de dérober de l’argent. Par exemple, Bithumb en Corée du Sud s’est fait voler 31 millions de dollars en juin dernier. Alors que les nouvelles technologies d’attaque ne cessent de gagner en complexité, il n’a jamais été aussi important pour les entreprises de ce secteur de mettre leurs clients à l’abri et de déterminer à quel point leur activité est bien protégée. »



Pour en savoir plus sur la collaboration entre Merkeleon et Kaspersky Lab, ainsi que sur les logiciels de crypto-échanges, rendez-vous sur https://www.merkeleon.at/cryptocurrency/exchange-software-successfully-passed-audit-by-kaspersky-lab/.



