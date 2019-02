Julhiet Sterwen : à nouveau 100% indépendant

Dans un mouvement inverse à de nombreux cabinets de conseil détenus de façon croissante par des fonds d’investissements, Julhiet Sterwen a repris sa totale indépendance capitalistique.



Début 2015, l’opération de fusion entre les Groupes Bernard Julhiet et SterWen Consulting avait nécessité l’accueil de CM CIC Investissement et BNP Paribas Développement au capital du nouvel ensemble, Julhiet Sterwen. Les deux banques en détenaient alors 40%.



Cette stratégie d’indépendance capitalistique correspond à la volonté des actionnaires actuels de poursuivre leur projet entrepreuneurial. Ils souhaitent offrir à toujours plus de collaboratrices et collaborateurs l’opportunité de devenir actionnaires de Julhiet Sterwen, et disposer de toute l’agilité pour s’adapter en permanence à un marché en perpétuelle évolution.



Le mouvement a été rendu possible, d’un point de vue financier, par la réussite du nouveau Groupe. Quatre ans après sa création, Julhiet Sterwen peut se targuer d’une croissance de 50%. Cette montée en puissance valide le positionnement unique du cabinet de conseil en stratégie, transformation & innovation, issu du pari en 2015 de rassembler dans une même offre business & people, intégrée au sein d’une organisation sans couture :



• des expertises d’innovation stratégique, de définition de nouveaux business models, de design d’expérience, de transformation agile des organisations, de performance opérationnelle, et de pilotage des grands programmes de transformation ;

• des expertises sur les aspects humains des transformations : accompagnement des dirigeants et comités de direction, coaching individuel et collectif, transformation managériale et culturelle, accompagnement du changement, adoption des usages, formation, e-assessment et outils de connaissance de soi, acculturation digitale ;

• des expertises en matière de digitalisation, dématérialisation, valorisation des nouvelles technologies, data, cybersécurité…



Une nouvelle année de forte croissance est attendue en 2019 pour Julhiet Sterwen, tirée par des thématiques comme :



• des passages à l’acte de plus en plus nombreux par les entreprises, sur la mise en place d’organisations agiles et en rupture avec les organisations traditionnelles ;

• l’industrialisation et la professionnalisation de l’innovation, pour permettre de passer les initiatives à l’échelle et de créer de nouveaux métiers, créateurs de valeur ;

• la poursuite de la digitalisation dans l’entreprise et dans ses relations avec ses parties prenantes, à commencer par ses clients ;

• une reconnaissance toujours plus importante que les femmes et les hommes constituent, et de loin, le premier vecteur de réussite des transformations.



À propos de Julhiet Sterwen

Julhiet Sterwen est un cabinet de conseil en stratégie, transformation & management, issu de la fusion de Bernard Julhiet et de SterWen Consulting. Premier acteur du conseil résolument positionné People & Business, Julhiet Sterwen défend la conviction que les transformations réussissent grâce à l’action simultanée de stratégies et d’organisations efficaces et de l’énergie individuelle et collective.

Données clés : 400 collaborateurs, en France, Suisse, BeLux, 60 millions d’€ de CA, 50% de croissance en 4 ans. Détenteur du label BPI Excellence de BPI France et membre fondateur de France FinTech.

julhiet-sterwen.com/