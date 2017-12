Jones Day a conseillé LBO France dans le cadre du financement de l’acquisition de Bexley

Créée en 1985 et basée à Lyon, la société Bexley est l’un des acteurs les plus performants de la distribution de chaussures pour hommes, et plus récemment de la distribution de vêtements pour hommes. Spécialiste de la chaussure masculine de qualité haut de gamme à prix accessible, Bexley a réalisé en 2016, avec un réseau de 14 boutiques en France, une boutique à Bruxelles et une plateforme de e-commerce qui compte aujourd’hui plus de 400 000 clients, un chiffre d’affaires de 33 M€ d’euros.



LBO France (Jérôme Guez, Guy Latourrette, Laurent Mabileau, Karine Callec) mène le premier buy-out de l’enseigne avec son fonds Mid Cap White Knight IX.



Dans le cadre de cette opération, LBO France était conseillé par Jones Day :

Diane Sénéchal, associée en charge du dossier, Jessica Derocque, counsel, et Fanny Chen sur les aspects financement (Banque & Finance).

LBO France était également conseillé par Mayer Brown (Xavier Jaspar, Emily Pennec et Fanny Rech) sur les aspects corporate et par Arsène Taxand (Denis Andres, Yoann Chemama et Ludovic Genet) sur les aspects fiscaux.

Sur les aspects financement, les prêteurs senior (BNP Paribas, Banque Populaire, BNP Paribas SME Debt Fund, Crédit Agricole, CIC Lyonnaise de Banque et Scor Global Investments) étaient conseillés par Hogan Lovells (Sabine Bironneau, Maria Klass et Louis Reynold de Seresin) et le prêteur mezzanine (Indigo Capital) était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu et Sandra Benhaïm).



A propos de Jones Day

Jones Day fournit des services juridiques dans tous les domaines du droit. L'excellence de notre service client est reconnue depuis des décennies et repose sur une organisation intégrée qui partage les mêmes valeurs professionnelles. Présent sur 5 continents, Jones Day comprend plus de 2.500 avocats répartis dans 43 bureaux situés dans les principaux centres économiques et financiers autour du monde.



Ouvert en 1970, le bureau de Paris compte près de 120 avocats et conseille une vaste clientèle de grands groupes industriels, de banques, d'institutions financières, de fonds d'investissements, d'entreprises de croissance et d'administrations publiques.



Jones Day

jonesday.com