Jonathan Howell est nommé Directeur Financier du Groupe Sage

Jonathan apporte une expérience significative en tant que Directeur Financier d’une société publique. Il a récemment occupé le poste de Directeur Financier du groupe Close Brothers Group plc pendant dix ans. Auparavant, il était Directeur Financier du London Stock Exchange Group plc. Depuis mai 2013, il est administrateur non exécutif du comité d'audit et des risques de Sage dont il est devenu président en novembre de la même année.



Steve Hare, CEO, commente : « Je suis ravi que Jonathan ait accepté de devenir Directeur Financier du Groupe. Il apporte à la fois une expérience considérable en tant que Directeur Financier d’une société publique et une solide compréhension de l'entreprise et du business. De plus, nous partagons avec Jonathan la même vision de devenir une grande entreprise SaaS pour nos clients et nos collaborateurs. Pour toutes ses raisons, Jonathan apporte une réelle valeur ajoutée à l'équipe de direction. »

Jonathan Howell déclare : « Je suis ravi de rejoindre Sage en tant que CFO à un moment clé de l’évolution du Groupe vers une entreprise SaaS. J’ai hâte de pouvoir soutenir les équipes et contribuer à cette transformation en mettant davantage l’accent sur les clients, les collaborateurs et l’innovation. »



Jonathan a quitté ses fonctions de président du comité d'audit et des risques et cessera d'être un administrateur non exécutif à compter de sa prise de fontion exécutive. Le conseil a engagé un processus de recherche d'un nouvel administrateur non exécutif indépendant et président du comité d'audit et des risques. Dans l’intervalle, Neil Berkett assumera les fonctions de président du comité d'audit et des risques. Neil est administrateur non exécutif indépendant de Sage depuis 2013 et est déjà membre du comité d'audit et des risques.



