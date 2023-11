Jimini AI lève 1,9M€ pour devenir la première IA juridique européenne

" Jimini AI ? C'est un outil généraliste, un système d'Intelligence artificielle à destination des professionnels du droit - juristes d'entreprise, avocats - afin de les suppléer dans toutes les tâches à faible valeur ajoutée comme la recherche juridique, l'examen des textes et la partie rédactionnelle " relate Raphaël Arroche, co-fondateur de la Legaltech avec Stéphane Béreux. Lancé avec l'appui d'Entrepreneur First, son premier investisseur, le projet a donc séduit Polytechnique Ventures (Stephane Béreux est Polytechnicien, Raphaël Arroche, Edhec), ainsi que plusieurs fonds (J12 Ventures, Galion.exe, Evolem, Zebox Ventures et Better Angle) rejoints par des entrepreneurs à l'instar de : Thomas Wolf (Hugging Face), Pierre Aïdan et Timothée Rambaud (Legalstart), Didier Kuhn, Rémi Aubert (AB Tasty)... Ensemble, ils ont rassemblé 1,9 million d'euros pour une première levée de fonds en SEED visant à asseoir le développement de la version pilote de ce Jimini AI, juridique. A ce jour, la version bêta murmure déjà l'oreille de cabinet d'avocats comme Gide Loyrette Nouel, Actance, Lussan ou encore d&a partners mais également auprès de plusieurs directions juridiques pilotes, dont celle de la CMA CGM. Des dizaines d'autres cabinets et entreprises seraient déjà sur liste d'attente pour faire partie de ces essais à grande échelle. Concrètement, dans les mois à venir, Jimini va se concentrer dans la recherche de performances de sa solution en s'appuyant notamment sur des équipes d'ingénieurs supplémentaires. De cinq personnes aujourd'hui, l'équipe devrait passer rapidement à 15 (courant 2024). Par ailleurs, elle envisage aussi de se déployer en Europe, en s'appuyant, pourquoi pas, sur les partenaires de ses "bêta testeurs" de renom. AL A

