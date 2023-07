Accueil Envoyer Imprimer Partager Hokodo, spécialiste des solutions de paiement B2B annonce un partenariat avec Oro Aujourd'hui, Hokodo, leader européen des solutions de paiement B2B, a annoncé un nouveau partenariat avec Oro, la plateforme éditeur de plateforme digitale pour le B2B. Cette nouvelle collaboration permettra aux fournisseurs B2B sur OroCommerce d'intégrer de manière fluide les solutions de paiement d'Hokodo.

Les vendeurs ont accès à une solution BNPL B2B entièrement compatible avec ORO, qui permet à leurs acheteurs de bénéficier d'un accès instantané au crédit commercial, même lors de leur premier achat. Les acheteurs peuvent différer leur paiement jusqu'à 90 jours et bénéficient d'une expérience d'achat de type B2C, tandis que le fournisseur est payé d'avance et bénéficie d'une protection totale contre le crédit et les risques de fraude.



Les deux sociétés s'adressant exclusivement au monde du commerce B2B et étant chacune à l'avant-garde dans leur domaine respectif, Hokodo et Oro sont convaincues qu'elles peuvent apporter au marché une solution combinée de e-commerce et de paiements qui soit la meilleure de sa catégorie. Maison et Objet est un client qui partage cette confiance. L'organisateur du salon international de la décoration, du design et de l’art de vivre a lancé la Marketplace MOM en avril 2023, choisissant OroCommerce et Hokodo pour fournir respectivement les plateformes de e-commerce et de paiement.



"Ce qui rend ce partenariat spécial, c'est que les équipes de Hokodo et d'Oro partagent une compréhension profonde des besoins des fournisseurs B2B et une vision du potentiel que nous pouvons offrir ensemble.", explique Raphaël Caruso, directeur des projets stratégiques et des partenariats chez Hokodo. "Nous sommes ravis de travailler avec l'une des équipes les plus compétentes en matière de e-commerce B2B."



"Avec notre forte focalisation sur le commerce B2B, je suis convaincu que nos clients bénéficieront très rapidement de ce partenariat. La gestion des processus de paiement et de la trésorerie est un point clé pour les acheteurs professionnels ; leur permettre d'être plus flexibles dans leur expérience d'achat est absolument essentiel", explique Jonathan Primard, responsable du partenariat pour l'Europe et directeur des ventes chez Oro Inc.

À propos de Hokodo

Hokodo offre une solution de paiement modulable et tout-en-un pour le B2B, offrant des options de crédit commercial et de paiement immédiat. Nous aidons les entreprises européennes à atteindre leurs objectifs de croissance sans être freinées par des inefficacités opérationnelles, des processus de paiement obsolètes ou des contraintes de fonds de roulement.

À propos de Oro

Oro a pour mission de créer un écosystème dans lequel les fabricants, les distributeurs, les grossistes et les entreprises B2B peuvent prospérer. Les solutions e-commerce d'Oro permettent aux commerçants de s'affranchir des technologies obsolètes et de digitaliser leur commerce B2B. OroCommerce est une plateforme e-commerce avec un CRM et Marketplace qui prend en charge des scénarios B2B, B2C et B2B2X, cloud. Oro offre une approche clé en main et de bout en bout avec un délai de rentabilisation rapide apprécié par les entreprises B2B de taille moyenne et les grandes entreprises. Plus d'informations sur www.oroinc.com/fr

