Hexa dévoile Hexa Health

Les systèmes de santé de tous les pays font face à un déséquilibre grandissant entre les besoins de santé et le temps médical disponible : d’un côté, la population est de plus en plus âgée (plus de 16% de la population française aura plus de 75 ans en 2050 contre 9% aujourd’hui) et l’amélioration de la prévention augmente le besoin de suivi, de l’autre, le nombre de médecins reste stable et le nombre de consultations faite par chaque médecin évolue peu. Sans changement drastique, ce déséquilibre va continuer d’augmenter avec des délais d’attente de plus en plus longs et un renoncement grandissant au soin.



" Ajouter un peu plus de médecins ou innover au sein des offres de soins existantes n'offrira que des gains marginaux. Prenons l'exemple de la détection du cancer de la peau : il existe pour les patients des applications mobiles pour prendre en photo ses propres lésions suspectes et, pour les médecins, des machines innovantes permettant de capturer l’entièreté de la peau d’un patient en quelques minutes. Ces dispositifs médicaux sont couplés à de l’intelligence artificielle améliorant leur efficacité. C’est un exemple parfait de parcours de soin où l’innovation existe et où il faut créer des nouveaux parcours construits autour de ces innovations pour augmenter drastiquement le temps médical dédié à la prévention de ce cancer , Julien Méraud, Partner @Hexa



Les startups à venir de Hexa Health adhéreront à quatre principes clés qui répondent aux défis actuels du système de santé :



- Verticalisation → les offres de soins seront construites par pathologie, et pas uniquement autour de la spécialité médicale. Le plus important pour un patient est d’être pris en charge par des soignants spécialisés de sa pathologie, indépendamment de leur spécialité



- Qualité des soins → l’innovation technologique doit viser à améliorer les standards de soin et pas uniquement à répliquer les offres de soins physiques. Des études cliniques seront menées en France et à l’étranger dans le but de redéfinir les standards de soin



- Continuum de soins → les patients seront traités de manière continue et non seulement lors des consultations, en utilisant par exemple la télé-surveillance médicale et la messagerie instantanée pour un suivi permanent du patient



- Efficacité → les médecins se concentreront sur les soins à haute valeur ajoutée en éliminant les tâches moins essentielles grâce à la technologie et à une collaboration permanente avec des équipes paramédicales intégrées au parcours du patient