Hexa dévoile les 6 nouvelles startups lancées au sein de startup studio

Hexa, le startup studio fondé en 2022 et qui réunit eFounders (Future of Work), 3founders (Web3) et Logic Founders (Fintech), dévoile officiellement les startups créées en 2023 au sein de ses studios. Avec six startups fondées cette année, il s'agit de la plus grande promotion jamais constituée par l’entité.



Le modèle de startup studio démocratisé par Hexa offre une alternative à l'entrepreneuriat traditionnel et permet à des entrepreneurs de lancer une startup en s'entourant d'une équipe expérimentée. Hexa génère des idées, puis recherche et s'associe avec des fondateurs pour transformer ces dernières en startups.



Sur une période de 12 à 18 mois, Hexa et les fondateurs de la startup travaillent ensemble à la création d'une première version du produit, à l'embauche des premiers employés, à l'acquisition des premiers clients, jusqu’à l’accélération de la startup et sa première levée de fonds. Dès ce moment, elle gagne son autonomie financière et opérationnelle mais reste accompagnée par la structure en termes de conseil et de stratégie.



L’intelligence artificielle est aujourd’hui une solution qui propose de nombreuses opportunités d’innovation, notamment dans le secteur du SaaS B2B.

Matthieu Vaxelaire, Head of Studio chez eFounders, explique la prédominance des startups basés sur l’IA dans la cuvée 2023 de Hexa : “ Malgré les défis depuis 2022 pour les startups, nous avons lancé un nombre record d'entreprises SaaS B2B et restons très optimistes. Avec l'avènement de l'IA, il deviendra essentiel pour les entreprises d'être équipées d'outils et de stratégies de qualité supérieure pour une vente, un achat et un engagement client plus efficaces. Avec ce nouveau paradigme, nous pensons que les entreprises ont besoin de nouvelles solutions pour adopter et exploiter les capacités de l'IA. "



En parallèle, Hexa explore actuellement de nombreuses autres idées et recherche des entrepreneurs pour les cofonder : “ Nous travaillons sur deux idées très ambitieuses. Tout d'abord, TopiX, un nouvel outil de communication pour les entreprises qui est mobile-first, utilisant la simplicité de WhatsApp avec la magie de l'IA. Deuxièmement, GPTX, une plateforme permettant de déployer l'IA générative à l'échelle de l'entreprise sans compromettre la confidentialité et la sécurité - une préoccupation croissante pour les entreprises du monde entier. Nous sommes à la recherche d'ambitieux pour transformer ces idées en entreprises avec nous. dévoile Florent Quinti, Head of Studio chez 3founders.



Les startups créées en 2023 au sein de Hexa :



Okko - Le canal d'achat moderne pour les équipes



Fondateurs : Julien Chriqui (CEO & Cofondateur) Robin Brissaud (CTO & Cofondateur)

Studio : eFounders (Future of Work)



Okko est un logiciel SaaS qui rationalise les processus d'achat des entreprises. Grâce à cette solution, les entreprises peuvent mieux orchestrer leur processus d'achat et simplifier l'intégration des fournisseurs. La spécificité d'Okko est de placer les employés au cœur du processus d'approvisionnement, aidant ainsi les entreprises à réduire les risques, à contrôler les dépenses et à gagner du temps.



—

Catalog - La solution e-commerce pour les vendeurs B2B



Fondateurs : Julien Bellemare (CEO) et Maxime Poitevineau-Millin (CTO)

Studio : eFounders (Future of Work)



Catalog a pour mission de libérer le potentiel des PME B2B, moteurs de notre économie. C’est un logiciel SaaS pour les entreprises qui vendent des produits aux revendeurs et aux professionnels. Avec Catalog, ils disposent d'une suite de solutions pour faire de la commande un processus numérique et rationalisé, ce qui se traduit par un meilleur engagement des clients, un traitement plus rapide des commandes et une augmentation des ventes.



—

RingX - L'apprentissage de pair-à-pair pour débloquer les compétences du futur



Fondateurs : Zineb Salamat (CEO)

Studio : eFounders (Future of Work)



Les connaissances les plus précieuses des entreprises sont souvent enfermées dans l'esprit de personnes expérimentées. RingX va permettre de mettre en relation des professionnels pour des sessions de travail brèves et efficaces, via une plateforme d'apprentissage de pair-à-pair. Ils y abordent des études de cas, échangent des commentaires et favorisent la croissance personnelle et celle de l'entreprise.



—

Kiosk - Exploiter WhatsApp à grande échelle



Fondateurs : Paul Lafforgue (CEO) & Thomas Sohet (CTO)

Studio : eFounders (Future of Work)



Kiosk est un logiciel SaaS qui permet aux entreprises d'utiliser WhatsApp en tant qu'équipe et d'exécuter des automatisations. Les entreprises peuvent utiliser Kiosk pour convertir des prospects, vendre des produits et des services, engager leur audience et gérer le support client. En exploitant mieux WhatsApp, les entreprises peuvent établir des relations significatives avec leurs clients et développer leur activité.



—

Tengo - La plateforme d'appels d'offres publics



Fondateurs : Hugues Renou (CEO) & Yoann Gauthier (CTO)

Studio : eFounders (Future of Work)



Avec Tengo, les entreprises ont un accès centralisé à tous les appels d'offres publics français. La plateforme analyse les appels d'offres pour s'assurer de la pertinence pour les entreprises d'y répondre et ainsi leur apporter un gain de temps décisif. Tengo élabore des propositions commerciales personnalisées pour simplifier le processus de soumission. La vision : élargir le champ d'action pour répondre à l’avenir aux appels d'offres du secteur privé.



—

Riverflow - Exploiter toutes les datas de la blockchain



Fondateurs : Ludovic Simon (CEO) & Mathieu Bour (CTO)

Studio : 3founders (Web3)



Riverflow permet aux analystes de données d'aller au-delà des perspectives et des tableaux de bord grâce aux datas de la blockchain. Les entreprises peuvent utiliser la plateforme pour trouver des informations à analyser, unifier les données blockchain à travers de multiples sources et distribuer les données à leurs équipes. En exploitant mieux ces datas, les entreprises peuvent prendre de meilleures décisions et créer des expériences web3 enrichissantes.