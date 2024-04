Spendesk fait l’acquisition d’Okko pour mutualiser la gestion des achats et des dépenses

Spendesk a toujours été à la pointe de l'innovation dans le domaine de la gestion des dépenses. L'acquisition d'Okko reflète l'engagement de Spendesk à rester à l'avant-garde ainsi que notre ambition de libérer les collaborateurs grâce à des solutions de dépenses toujours plus agiles et plus intelligentes.

Alors que les équipes financières utilisent déjà des fonctions de gestion des dépenses pour les bons de commande – telles que les moyens de paiement et les contrôles budgétaires, – les processus d'approvisionnement sont plus laborieux. Des flux de travail et des outils peu performants entraînent un manque de visibilité, une surcharge de travail et des difficultés de contrôle des coûts pour toutes les équipes concernées. Aujourd'hui, nous pouvons aider nos clients à améliorer l'efficacité de ces processus complexes

Okko adopte une approche collaborative et se donne pour mission de placer les collaborateurs au cœur du processus d'approvisionnement. Le tout, afin d'aider les entreprises à réduire leurs risques, à contrôler leurs dépenses et à gagner un temps précieux. L'union d'Okko et de Spendesk agrège deux équipes fantastiques et engagées pour la réussite de leurs clients. Les utilisateurs de Spendesk peuvent désormais accéder à une gamme encore plus large de fonctionnalités pour optimiser leurs processus de gestion des dépenses

Nous sommes ravis de voir Okko rejoindre Spendesk ! Pour PayFit, utilisateur historique des deux solutions, cette acquisition est synonyme de mutualisation de la gestion des achats et des dépenses. Okko nous a tout particulièrement aidés à coordonner nos parties prenantes (juridique, finance, conformité…) et à améliorer notre communication. Elle renforce la visibilité donnée par Spendesk en matière de suivi des dépenses et garantit qu’aucune échéance n’est manquée, tous nos fournisseurs étant maintenant centralisés sur la même plateforme