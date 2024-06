J'ai rejoint l'aventure Yotta parce que, entre autres, ils ont été parmi les premiers à détecter les besoins et le haut potentiel des sujets de décarbonation dans les entreprises industrielles. Aujourd'hui, avec le fonds growth nous comblons un besoin sur le marché. Ces entreprises qui ont le potentiel de suivre une trajectoire d'hyper-croissance ne trouvent pas forcement d'investisseurs adaptés lorsqu'il s'agit de les soutenir en capital dans leurs efforts en décabornation. Autant le paysage de l'investissement est fourni pour les startups, autant pour des PME plus traditionnelles en forte croissance, il n'existait par forcément de solutions avant le stade du Cap/Dev. Or, lorsqu'elles expriment le besoin d'y aller, elles reçoivent de réelles marques d'intérêt de la part de leurs clients qui sont prêts à soutenir ces efforts. D'ailleurs, depuis 2023, nous avons reçu plus de 150 dossiers pouvant correspondre à notre thèse d'investissement. Plus cela avance, plus les dossiers se professionnalisent. Nous devrions pouvoir annoncer notre premier investissement d'ici à la fin de l'année.

Si Yotta ne dévoile pas le montant de cette première récolte, on sait que l'objectif final se situe entre 150 et 250 millions d'euros et que le premier investissement en "minoritaire actif" devrait intervenir d'ici la fin de cette année.Le premier closing de Yotta Growth Industry bénéficie du soutien de Bpifrance, du Fonds National de Venture Industriel (FNVI) géré par Bpifrance (France 2030), d'acteurs institutionnels, de family offices et de dirigeants industriels.Ce fonds growth est piloté par Nadia Bouzigues (managing partner, ex-Jolt Capital) qui a rejoint l'aventure il y a deux ans et qui sera bientôt épaulée par un nouveau partner.Nadia Bouzigues, pilote le fonds avec la présence active de Christophe Gegout et Benoît Perrot à son comité d’investissement. Sa mission. : faire émerger des leaders de l’économie “bas carbone” en renforçant les fonds des PME industrielles françaises et européennes. Le fonds a obtenu le label de l’initiative « Tibi 2 ». Yotta Growth Industry soutiendra des entreprises industrielles ayant validé leur technologie « bas carbone » et connaissant une très forte traction commercial et, qui ont besoin de financer leur scale-up industriel.Bien que privilégiant la France, les équipes de Yotta n'écartent pas le fait de regarder au-delà des frontières de l'Héxagone (Europe, pays limitrophes).Créée en 2020 par Xavier Herrmann, Benoît Perrot et Christophe Gégout, la société de gestion s'est notamment fait connaître via le lancement de son 1er fonds de capital développement : Yotta Smart Industry doté de 132 millions d'euros. Le véhicule a aujourd'hui 10 sociétés en portefeuille et a déjà réalisé son 1er exit (Recif, Janvier 2024).Anne-Laure Allain