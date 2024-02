Wiseed : une hausse de 28 % de ses collectes en 2023 à 96M€

WiSEED, plateforme leader dans l’investissement digital, affiche une nouvelle année record en 2023 avec 96 M€ collectés dans l’immobilier, la transition énergétique et les startups innovantes.



De pionnier du financement participatif à plateforme digitale de référence de l’investissement alternatif, Wiseed est parvenue à opérer sa transition stratégique tout en préservant sa croissance au cours d’une année jalonnée de défis.

En 2023, la plateforme a ainsi collecté 96 millions d’euros, soit 28% de plus qu’en 2022, et s’approche aujourd’hui du seuil du demi milliard d’euros levés en montants cumulés depuis sa création en 2008.



Entre le crowdfunding immobilier (+48 M€), le financement des start-ups dans la transition (+17 M€), et les services d’investissements (+ 31M€), toutes les activités ont contribué à cette dynamique.



Aujourd’hui, Wiseed dispose d’une palette diversifiée de solutions de placements en dette privée, en actions et en fonds diversifiés, allant du crowdfunding immobilier et du financement des start-ups aux OPC (Organismes de Placement collectif), de type SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) par exemple.



La plateforme récolte les fruits d’une stratégie consistant à sélectionner les meilleurs projets d’investissement et de proposer des taux de rendement potentiels attractifs et cohérents par rapport aux risques encourus.



En 2023, les projets immobiliers ont notamment affiché un TRI moyen net de 9,7%



Et tout cela en respectant et en protégeant au mieux les intérêts des investisseurs. WiSeed a ainsi remboursé 40 M€ au cours de l’année et 300 M€ depuis sa création.



Parmi les principaux faits marquants de l’année 2023, on retiendra :

● L’obtention du nouvel agrément européen PSFP, obligatoire depuis le 10 novembre 2023 pour toutes les plates-formes européennes de financement participatif. Il vient s’ajouter à celui de PSI (Prestataire de Services d’Investissement) et fait de WiSeed l’un des acteurs les plus régulés du secteur.



● La réalisation d’une levée de fonds de plus de 4 millions d’euros, bouclée avec succès sur la plateforme et auprès de partenaires privés et publics. Les montant récoltés participeront au financement de la transformation de WISEED, qui ambitionne de devenir la première plateforme « tiers de confiance » régulée d’investissement et de

financement en Europe.



● Le développement de services d’investissements, grâce à son agrément de prestataire de services d’investissement (PSI), pour accompagner des acteurs privés du financement, des cabinets de fusion-acquisition, des PME-PMI, et des réseaux de CGP dans la structuration de solutions de financement, tout en ciblant une large communauté d’investisseurs particuliers et professionnels.



Mathilde Iclanzan, Directrice générale de WiSEED déclare : “ Malgré un contexte économique chahuté, notamment dans le secteur immobilier, Wiseed a réussi à faire progresser son activité tout en veillant à rester très sélective et rigoureuse dans le choix des dossiers et leur suivi, et à mettre en place les garde-fous nécessaires pour protéger au mieux les intérêts des investisseurs. Dans le cadre de son virage stratégique, notre plateforme va élargir sa

palette d’offres et de services avec de nouveaux produits d’investissement en immobilier fractionné, un marché secondaire, ou encore la mise en place d’un nouvel espace investisseur. Nous prévoyons également d’adhérer au Régime Pilote DLT pour travailler sur des projets de tokenisation en étroite collaboration avec les régulateurs. »