Grâce au partenariat avec Mastercard, Paylib s’ouvre au e-commerce à l’international

Paylib, via le réseau Masterpass, s’ouvre aujourd’hui au e-commerce international. Cet accord entre deux grands acteurs du paiement permet en effet aux utilisateurs de Paylib d’effectuer leurs achats en toute sérénité, sur des sites internationaux grâce au réseau d’acceptation Masterpass.



Désormais, les clients de Crédit Agricole, BNP Paribas, La Banque Postale, Société Générale, Hello bank !, Crédit Mutuel Arkéa et Boursorama peuvent régler leurs achats chez tous les e-commerçants à l’international acceptant Masterpass, soit plus de 300 000 dans le monde dont 100 000 en Europe.



Depuis 2013, Paylib permet aux internautes de payer en ligne en toute sécurité que ce soit via leurs smartphones, tablettes ou encore leurs ordinateurs, et cela de manière simple, sans avoir à saisir leurs coordonnées bancaires. La solution Paylib s’adresse ainsi à un marché de 40 millions de titulaires de cartes bancaires, et fédère une communauté de près d’un million d’utilisateurs, en constante croissance. Côté e-commerçants, les plus grands acteurs du secteur font confiance à Paylib tels voyages-sncf.com, vente-privée, La Redoute, Showroomprive.com … Aujourd’hui et grâce à cet accord avec Mastercard, les consommateurs peuvent vivre l’expérience Paylib et payer en ligne sur leurs sites favoris à l’international, de façon simple et sécurisée, comme ils en ont l’habitude sur les sites de e-commerce français.



Un parcours client identique et toujours aussi simple :

Au moment de payer sur un site étranger, il suffit au client Paylib de cliquer sur le logo Masterpass pour être connecté automatiquement à son compte Paylib. Il s’identifie alors selon les modalités habituelles*.

Grâce au partenariat avec Masterpass, les utilisateurs de Paylib continuent de bénéficier à l’international de paiements rapides et sécurisés lors de leurs achats en ligne.

* Lors de la toute première connexion il pourra être demandé au titulaire d’indiquer son adresse de livraison



À propos de Mastercard :

Mastercard (NYSE: MA), mastercard.com/, est une société technologique dans l’industrie mondiale des paiements. Nous exploitons le réseau de paiement le plus rapide au monde et tissons des liens entre consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et

entreprises dans plus de 210 pays. Les produits et services Mastercard favorisent les activités commerciales au quotidien – telles que le shopping, les voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus sûre et plus efficace pour tous.



À propos de Paylib :

Paylib est la solution française de paiement pour les particuliers et commerçants imaginée par de grandes banques françaises. Déjà adoptée par plus d’un million d’utilisateurs, Paylib permet de régler ses achats sur internet mais également dans les commerces de proximité grâce au paiement mobile sans contact. Son ambition : devenir un standard du paiement simple, sécurisé et innovant. Proposant déjà le paiement à l’international dans les points de vente physiques, Paylib offre désormais cette possibilité pour les achats en ligne.

Paylib.fr