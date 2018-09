Gemalto et R3 utilisent la technologie blockchain pour permettre aux utilisateurs de contrôler leur identité numérique

Paris, le 18 septembre 2018 - Qui êtes-vous, et pouvez-vous le prouver ? Le nouveau Trust ID Network de Gemalto permet aux utilisateurs d'apporter aux fournisseurs de services numériques des réponses entièrement vérifiées et sécurisées à ces questions simples mais essentielles. En créant et en gérant leur propre identité numérique « auto-souverain » (self-sovereign identity), les utilisateurs peuvent s'inscrire à de multiples services bancaires numériques, de commerce électronique et de services d'administration en ligne, sans avoir à passer par des processus répétés d’enregistrement pour chacun d'eux. Cette approche innovante de la gestion des identités numériques permet aux fournisseurs de services de tirer parti des identités omniprésentes certifiées par des tiers de confiance, tout en laissant leurs utilisateurs contrôler d'une main ferme leurs données.



Identifiants numériques vérifiés, gérés par une appli mobile pratique



La technologie blockchain est idéale pour prendre en charge les transactions numériques basées sur des identités de confiance et vérifiées, sans exposer les données sensibles à la menace du hacking et des cyber-attaques. Avec le Trust ID Network, le contrôle des utilisateurs se trouve simplifié grâce au « portefeuille d'identifiants », une appli mobile pratique et sécurisée. Ici, les utilisateurs peuvent ajouter des données personnelles à leur identité numérique, les certifier et donner leur accord pour les partager avec des fournisseurs de services de leur choix. Seules des «attestations» délivrées par des tiers de confiance sont stockées sur la blockchain, en conservant les données personnelles sous le contrôle exclusif des utilisateurs.



La création de nouveaux écosystèmes d'identité numérique par les banques



Pour être conforme aux nouvelles réglementations*, les institutions financières doivent mettre en place de solides procédures KYC (Know Your Customer), une confidentialité et une protection rigoureuses des données ainsi qu'une solide authentification des clients. Elles sont donc idéalement placées pour mener la révolution de l'identification numérique auto-souveraine. D'autres fournisseurs de services, tels que les services publics, les opérateurs de téléphonie mobile et les compagnies aériennes, peuvent également en retirer des avantages considérables, notamment la possibilité de partager les coûts de gestion des identifiants. À mesure que d’autres intervenants s’associent à un écosystème d’identité auto-souverain, des identités plus riches sont construites, favorisant une gamme encore plus large de cas d’utilisation.



Gemalto s’appuie sur les fonctionnalités exclusives de la plate-forme de blockchain Corda de R3



Gemalto déploie son application Trust ID Network et ses solutions de protection des données sur la dernière version de la plate-forme Corda, la première solution mondiale de blockchain d'entreprise élaborée par R3. Celle-ci offre une entière confidentialité, sécurité et immuabilité, ainsi qu'une intégration simplifiée pour les fournisseurs de services et la capacité de prendre en charge les services d'identité essentiels. R3 travaille déjà avec plus de 200 institutions financières et d'autres partenaires dans le monde entier.



Un large éventail de fournisseurs de services seront invités à participer à l’un des essais de Trust ID Network qui sera lancé dans l'année.



« Encourager les clients à gérer et contrôler leur propre identité numérique basée sur la technologie blockchain est tout simplement quelque chose de révolutionnaire et nous sommes très heureux de collaborer avec Gemalto sur le Trust ID Network », a déclaré David E. Rutter, CEO de R3. « Les fonctionnalités de confidentialité exclusives de la plate-forme Corda constituent la base idéale pour une plate-forme de gestion des identifiants décentralisés, sécurisée et facile à déployer ».



«Trust ID Network résout les problématiques des différentes identités générés et traités de manière isolée par les différents fournisseurs, qui sont, un expérience utilisateur compliquée car démultipliée, la hausse des coûts et les difficultés à se conformer à des réglementations plus strictes. C’est la parfaite illustration de la capacité de Gemalto à combiner des solutions d’identité numérique éprouvées et de nouvelles technologies telles que la blockchain », a déclaré Bertrand Knopf, Vice-président exécutif, Services bancaires et paiement de Gemalto. « Les institutions financières sont les mieux placées pour mener cette révolution de l’identité « auto-souveraine », mais elles se révèleront tout aussi attractives pour un large éventail d’autres fournisseurs de services ».



*Au sein de l'UE, des réglementations pertinentes incluent les 4ème et 5ème AMLD (Directives anti-blanchiment de capitaux), le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et la PSD2 (seconde directive sur les services de paiement)



