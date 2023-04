French Tech Finance Partners a remis son rapport pour redynamiser les start-ups

Attirer plus d'investisseurs étrangers, favoriser les financements pour les deeptechs, structurer les écosystèmes de Business Angels mettre en place une compétence de financement privé dans chaque pôle de compétitivité venant en complément des financements publics ou des subventions, designer chaque année une capitale française de la French tech... Et puis, ne pas ou, ne plus labelliser trop tôt certaines entreprises en licornes qui ne tiendraient pas leurs promesses sur la longueur, flécher une partie des fonds de fonds dédiés au late stage vers le plus "early stage"... Les 17 membres du groupe French Tech Finance ne manquent pas d'idées pour soutenir le secteur et faire rayonner la France dans ses régions ou à l'international comme le relève le quotidien Les Echos ce 25 avril 2023.Mais qui sont ces 17 membres ?C'est par un communiqué de presse du 9 janvier 2023 que le Gouvernement a officialisé la nomination de ce "comité" qui s'était déjà réuni une première fois le 3 janvier de cette année à la demande du ministre délégué chargé de la Transition Numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot.L'idée ? Offrir une instance représentative dédiée aux investisseurs de la French Tech (pour schématiser les business angels et VC français, fonds early stage et institutions actifs dans l'Hexagone). Trois chantiers prioritaires ont été déterminés : le financement des startups en région ; le financement de la deeptech ; et les critères de sélection des programmes French Tech.Et c'est donc ces pistes de solutions qui ont été rendues il y a quelques jours au ministre délégué. Mission accomplie donc pour le comité piloté par Reza Malekzadeh (Partech ventures) et pour ses acolytes.Il semble être encore trop tôt pour savoir lequel ou lesquels de ces projets seront bientôt mis en place ou adaptés. A suivre doncAL. AListe des 16 ou 17 membres (2 personnes au sein de Partech) de French Tech Finance PartnersCette instance se compose de 16 membres, à parité, occupant une position de premier plan au sein des structures qu’ils représentent. Sa composition assure une représentation exhaustive de l’écosystème de financement, avec des acteurs présents à tous les stades de maturité, dans toutes les industries. Le French Tech Finance Partners regroupe donc :Alice Albizzati (Revaia)Rania Belkahia (EQT Ventures)Jérôme Berger (Orange Ventures)Claire Calmejane (Société Générale)Claire Chabrier (France Invest)Delphine d'Amarzit (Euronext)Philippe Englebert (Lazard)Paul François Fournier (Bpifrance)Benoist Grossman (Eurazeo) Xavier Lazarus (Elaia)Reza Malekzadeh/Philippe Collombel (Partech)Marc Menase (Founders Future)Maya Noël (France Digitale)Pierre-Emmanuel Struyven (Supernova Invest)Rafaèle Tordjman (Jeito)Roxanne Varza (Sequoia)PHOTO : Reza Malekzadeh, General Partner - Partech

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.