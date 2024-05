Fipto s'enregistre au Luxembourg (après l'avoir fait en France)

Nous préférerons toujours l'équilibre ou la diversification des risques

Nous sommes partis de trois constats. Les établissements de paiement ont un niveau d'attente élevé en matière de rapidité et de transparence. Cependant, les technologies d'aujourd'hui, si elles sont très efficaces le sont beaucoup moins sur certains corridors

notamment en transfrontalier. Or, et c'est notre deuxième constat ou plutôt conviction. : la technologie blockchain apporte cette efficacité en termes de coût, et de transparence. Cependant, il n'est pas évident d'ouvrir un Wallet, d'avoir accès à cette transparence et d'apporter cette couche de gouvernance nécessaire à la gestion en entreprise

de devenir l’acteur de référence mondial facilitant l’accès des entreprises aux services financiers basés sur cette technologie novatrice.

Pour qui a déjà flâné dans les rues de Luxembourg, la balade bien qu'agréable, pourrait se résumer en un triptyque assez répétitif : " un resto, une boutique de luxe, une banque" .Et c'est peut-être (sûrement ?) ce dernier volet de la trilogie qui vient d'attirer la fintech, Fitpo.La startup blockchain vient donc d'officialiser son enregistrement en tant que Prestataire de Services d'Actifs Virtuels au Luxembourg. Le nouveau PSAV qui est aussi un PSAN, affiche ainsi sa volonté d'avancer ses pions en Europe, en commençant par l'un des écrins des Family Offices et autres Asset managers.En attendant Mica... Les trois co-fondateurs de Fitpo ont eux, décidé de poursuivre leur propre avancée, n'excluant pas d'autres enregistrements en Europe." relate Patrick Mollard , Co-fondateur et CEO de Fipto.C'est au "" qu'il s'est lancé dans l'aventure aux côtés de Bertrand Godin et de Grégoire Andrieu, tous trois ex-IbanFirst.."La feuille de route de Fipto qui souhaite faciliter les transferts et réconcilier monnaies fiat et monnaies numériques, tout en respectant les exigences des départements financiers des entreprises, était donc écrite. Et si aujourd'hui, elle a conquis des clients plutôt grands groupes, elle souhaiterait aussi avancer ses pions auprès de treasury management system, ou multiplier les clients types PSP (prestataires de solutions de paiement).Il faut dire qu'aujourd'hui, la jeune entreprise est plutôt bien armée pour relever le défi de la croissance.En septembre dernier, alors que les chiffres les plus alarmistes tombaient concernant les montants levés par les startups sur la période, elle officialisait une levée de fonds de 15 millions d'euros menée par Serena Capital épaulé par le FO, Motier Ventures.Et ce, pour permettre à Fipto "" avait alors affirmé Bertrand Diard, Partner au sein de Serena.Anne-Laure Allain