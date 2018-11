FTPA lance une nouvelle offre Blockchain et propose à ses clients une plateforme online permettant la protection des droits de toute nature

Créée initialement pour répondre aux problématiques de protection des droits de propriété intellectuelle dans tous les domaines (arts, mode, industries, start-up tech/digitale…) la nouvelle plateforme proposée par FTPA permet d’assurer un dépôt de tous les types de documents en ligne pratique, simple, efficace et à moindre coût.



Des créations sécurisées et protégées par la Blockchain



Codes sources, dessins, images, photographies, textes, emails, contrats : tous les formats sont acceptés. Ils sont sauvegardés de manière sécurisée sur des serveurs situés en France.



Le dépôt des fichiers sur la plateforme est automatiquement horodaté avec un identifiant unique.

Une fois déposées sur la plateforme Blockchain, les créations et inventions bénéficient d’une preuve irréfutablede leur date de création qui sera matérialisée par un certificat et le cas échéant, par un procès-verbal d’huissier.



Un seul outil pour une multitude de services



En complément de l’accès à la plateforme, chaque client bénéficie d’un accompagnement personnalisé fourni par une équipe dédiée pour le guider dans son dépôt et si besoin, dans ses demandes procès-verbaux .

Répondant aux besoins d’adaptabilité de ses clients, la plateforme est accessible 24h/24 afin de permettre des dépôts à tout moment.

ftpa.com/blockchain/



A propos de FTPA :

FTPA est aujourd’hui l’un des plus anciens cabinets d’avocats indépendants en France et traite les dossiers stratégiques de nombreuses sociétés qui lui font confiance.

Fondé en 1972, FTPA réunit une équipe de près de 60 avocats aux compétences complémentaires. Le cabinet intervient et accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l’international, pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes.

Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires.