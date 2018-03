Exton Consulting, partenaire conseil du Swave - premier accélérateur de FinTechs à Paris - officialise un programme d’accompagnement spécifique aux jeunes pousses avec un coaching sur mesure

Exton Consulting est depuis 3 ans déjà membre du Pôle Finance Innovation, un acteur qui oeuvre activement pour l’éclosion d’un écosystème FinTechs

d’envergure en France. Le cabinet a renforcé son soutien au tissu entrepreneurial en s’associant à la création du Swave en octobre 2017.



Cette nouvelle plateforme d’accélération dédiée à la FinTech - initiée par l’Etat, opérée par Paris&Co et mise au service du privé - a ouvert ses portes en janvier 2018 dans la Grande Arche de la Défense. Elle accueille aujourd’hui, sur plus de 2500m2 de bureaux, 20 jeunes pousses sélectionnées, proposant des services et des offres innovantes dans les domaines de la néo-finance, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la finance durable et solidaire.



Cette initiative fédère aux côtés d’Exton Consulting un ensemble d’acteurs majeurs : Société Générale, NewAlpha AM, Crédit Municipal de Paris, AG2R La Mondiale, Mastercard, Groupe Casino, le Lab de la Banque de France, France FinTech, le Pôle Finance Innovation, l’Institut Louis Bachelier, Paris Europlace, Finance for Tomorrow.



Fort de son positionnement, Exton Consulting est au coeur des projets detransformation et de digitalisation des acteurs des services financiers.



Exton Consulting pourra ainsi s’appuyer sur ses experts sectoriels (banque, assurance, paiements, CIB & Asset Management) pour apporter aux startups des éclairages marché sur les fondamentaux de ces secteurs et les aider à se forger une compréhension plus fine des grands enjeux de croissance et d’innovation.



Exton Consulting permettra à certaines jeunes pousses de bénéficier de son savoir-faire méthodologique reconnu, afin de renforcer d’éventuels points

clés de leur proposition : modèle économique, positionnement stratégique, promesse client, plan de développement, etc.



Enfin, pour accélérer le développement des start-ups, Exton Consulting se proposera de faciliter les rencontres et la concrétisation de partenariats

entre ces Fintechs et ses clients, acteurs historiques et incontournables du secteur.



« L’écosystème qui se construit en France, à Paris en particulier, constitue un formidable laboratoire d’idées. Pour les acteurs des services financiers,

la question n’est plus de savoir s’il faut se méfier ou même coopérer avec ces FinTechs, mais plutôt comment réussir sa collaboration pour créer des

avantages concurrentiels durables, accélérer sa transformation digitale et apprendre de ces nouveaux acteurs en introduisant notamment plus d’agilité

dans les modes de travail de l’entreprise. Dans ce contexte, le Swave est un formidable accélérateur d’expérimentations pour nos clients et un magnifique forum d’échanges pour nos consultants » souligne Philippe Derambure, Président d’Exton Consulting.



A propos de Exton Consulting

Cabinet de conseil en stratégie et management fondé en 2006, Exton Consulting est spécialisé dans les services financiers : assurance, banque

de détail, cartes et paiements, CIB & Asset Management. Acteur de référence dans ce domaine, Exton Consulting accompagne les Directions Générales des acteurs du secteur sur leurs enjeux de croissance, de transformation et d’innovation. Le cabinet est présent en France, en Italie, en Allemagne et

au Maroc et dispose, sur ces pays, de 150 consultants bénéficiant d’un haut niveau d’expertise et de compétence. Fort de dix années d’expérience, Exton Consulting est devenu un partenaire privilégié pour adresser les enjeux et opportunités du digital dans les services financiers.

