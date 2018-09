Expensya première solution française intégrée à l’application Uber

Une gestion du déplacement professionnel à 360°



Expensya a été retenue par l’application Uber car la solution proposée automatise le processus de gestion des notes de frais en y injectant de l’intelligence. Les utilisateurs de l'application Uber pourront ainsi transférer leurs factures sur Expensya, directement depuis l’application Uber. Cette intégration permettra ainsi de proposer une expérience de déplacement professionnel à 360° pour ce type de dépense : réservation, paiement, gestion de la note de frais, intégration en comptabilité, archivage numérique à valeur légale du justificatif et même la refacturation des frais.



Cette expérience de bout en bout est la vision de ce que devrait être le voyage d’affaires pour Expensya, et pour son CEO, Karim JOUINI : « Nous sommes très fiers de devenir partenaire de l’application Uber et de poursuivre notre stratégie d’intégration avec les acteurs majeurs, sur toute la chaîne du voyage d’affaires. Aujourd’hui, nous traitons déjà jusqu’à 200 notes de frais par seconde, et ce partenariat, ainsi que de nombreux autres que nous annoncerons dans les prochains mois, prédisent une augmentation encore plus rapide de ce chiffre ! ».



En effet, dans sa vision du déplacement professionnel, Expensya se positionne comme l’acteur en charge de gérer tous les flux de gestion et tous les traitements comptables de manière automatisée, pour que le professionnel en déplacement n’ait plus qu’à se charger de sa mission. Dans cette optique, Expensya ambitionne de devenir rapidement le hub central entre tous les acteurs du voyage d’affaires : organisation, réservation, paiement, comptabilité et data analyse, avec au centre la technologie de gestion et de traitement des données d’Expensya, boostée à l’Intelligence Artificielle.



Expensya : déjà 10M d’€ de dépenses par semaine



Fondée en 2014 par Karim JOUINI et Jihed OTHMANI, Expensya est une solution web et mobile, intelligente qui permet aux professionnels de gérer plus efficacement leurs notes de frais et qui répond à la problématique de la mobilité et de l’automatisation des dépenses. Expensya compte une soixantaine de collaborateurs, répartis dans ses bureaux à Paris et Tunis, et prépare une implantation en Espagne.



Avec en son cœur de puissants algorithmes de Machine Learning, l’application Expensya intègre des technologies de numérisation, d’archivage et de traitement intelligent, qui permettent entre autres, la saisie automatisée d’une dépense en 1 seconde. Les dépenses sont ajoutées par prise de photo, traitement email, import PDF ou récupération automatique depuis plusieurs dizaines de marchands en ligne, et Expensya simplifie ensuite tous les traitements nécessaires : saisie, flux de validation, vérification de la politique de dépense, assignations analytiques, détection anti-fraude, calcul de la TVA récupérable, intégration en logiciel comptable, archivage numérique à valeur probante et analyse BI des données.



La solution traite actuellement plus de 10 millions d’euros de notes de frais chaque semaine, avec des dépenses ajoutées depuis une centaine de pays. Déployée en 8 langues et adaptée aux spécificités des différents marchés visés, Expensya se positionne en tant que leader de la croissance en Europe.



expensya.com