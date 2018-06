Etude facteurs de succès dans le retournement des entreprises

Intervenant sur tous les domaines opérationnels des entreprises en France ainsi qu’à l’étranger, le cabinet de conseil Eight Advisory a interrogé de nombreux dirigeants pendant plusieurs mois afin d’identifier les facteurs susceptibles d’expliquer la réussite, ou non, des plans de redynamisation ou de retournement.

L’étude exclusive qui en découle est extrêmement riche d’enseignements. Elle est surtout très utile, puisqu’elle apporte des pistes de réflexion ou d’actions concrètes à mettre en place au sein des entreprises pour mieux identifier l’émergence de situations de sous-performance et adopter les bons réflexes.



Premier constat : Les dirigeants estiment que les premiers facteurs de sous-performance relèvent de facteurs internes (manque d’investissements pour près de la moitié des dirigeants interrogés ou difficultés opérationnelles pour 38% d’entre eux), plus que de facteurs externes, même si ces derniers sont non négligeables (forte baisse du marché, renforcement de la concurrence et perte de business). Selon eux, les principaux éléments déclencheurs d’un plan de redynamisation arrivent trop tardivement puisqu’ils se basent sur des indicateurs économiques et financiers a posteriori : baisse de l’EBITDA (82% des dirigeants interrogés), tensions de trésorerie (près de 70%) et baisse des volumes de ventes (56%). Or, comme le constate un chef d’entreprise interrogé, « c’est quand la situation est bonne qu’il faut analyser et régler les problèmes. Après il est souvent trop tard. »



Second constat : Les plans de redynamisation les plus efficaces nécessitent de nouvelles ressources financières. Pour 85% des dirigeants interrogés, une injection de cash a été nécessaire. D’ailleurs, ceux qui ont réinvesti ont le plus souvent dépassé les objectifs initiaux. Dans plus de 6 cas sur 10, cette injection d’argent frais correspond à un apport financier des actionnaires de référence.



Troisième constat : Pour garantir une sortie rapide du plan de redynamisation, si une forte implication des dirigeants est indispensable (60% des chefs d’entreprise interrogés) elle n’est pas pour autant suffisante. En effet, près de 9 dirigeants sur 10 estiment que pour bien réussir un plan, il est nécessaire de renouveler au moins 25% du comité exécutif. « Si c’était à refaire, j’irais plus vite dans le changement du Comex », précise un chef d’entreprise interrogé. Autre facteur clé permettant un retour rapide de la croissance et, contrairement à ce que l’on imagine souvent, les instances représentatives du personnel ne constituent pas un frein, au contraire. La communication et l’implication des collaborateurs dans le projet sont donc primordiales, l’un des répondants indiquant même qu’: « il faudrait plus communiquer sur la transformation et le bénéfice du plan ».



« L’enseignement phare de cette étude relève du caractère essentiel du capital humain dans l’ensemble du processus de rebond », indique Florent Berckmans, Associé Transformation chez Eight Advisory.



« L’implication de l’ensemble des membres de la direction, des collaborateurs ainsi que des instances représentatives du personnel dans la définition et la mise en œuvre opérationnelle est en effet clé », ajoute Nicolas Cohen-Solal, Associé Transformation chez Eight Advisory.



