Nomination | Lazard annonce plusieurs nominations dans les métiers de la gestion d’actifs et de la gestion privée à Paris

François-Marc Durand est nommé Président de la Compagnie Financière Lazard Frères (CFLF) en remplacement de Matthieu Bucaille. Il occupera désormais cette fonction en parallèle de celle de Président de Lazard Frères Gestion. François de Saint-Pierre, Directeur de la gestion privée de Lazard Frères Gestion, est nommé Vice-Président de CFLF. Par ailleurs, Lazard annonce l’arrivée de Daphné Behaghel en qualité de Secrétaire Générale de CFLF à partir du 1er décembre 2023. Elle coordonnera les fonctions juridiques et de compliance de Lazard Frères Gestion et Lazard Frères Banque.

François-Marc Durand fait suite à une volonté de rapprocher en France des métiers complémentaires au service des mêmes clients privés et institutionnels. Ceci sera réalisé grâce à un management unifié au sein de la holding française CFLF, qui regroupe Lazard Frères Gestion et Lazard Frères Banque.



Le nouveau Comité de direction générale de CFLF, qui assurera la cohérence de l'activité et du traitement des clients en France à travers Lazard Frères Gestion et Lazard Frères Banque, est composé en complément de François-Marc Durand et François de Saint-Pierre, de :

Sophie de Nadaillac, Chief Business Officer de Lazard Frères Gestion. Olivier Klein, Directeur Général de Lazard Frères Banque.

Quatre directeurs en charge de fonctions transverses :

Opération : Christophe Coquema. Juridique & Compliance : Daphné Behaghel. Finance : Robert Rountree. Ressources Humaines : Carole Thollet.

François-Marc Durand commente : « Cette nouvelle organisation va soutenir la forte croissance des activités de gestion privée et d’asset management de Lazard en France. Elle assurera l'homogénéité et l’excellence des services apportés aux clients, tout en favorisant une collaboration plus étroite avec l'ensemble du réseau de gestion d'actifs de Lazard dans le monde. Une façon encore plus efficace de participer aux ambitions du groupe à l'échelle mondiale dans le domaine de l'Asset Management. »



François-Marc DURAND est Président de Lazard Frères Gestion depuis novembre 2012 et dirige la société depuis 2001.

Auparavant, il a travaillé chez Groupama pendant 10 ans, en tant que Directeur Général de Groupama AM pendant 8 ans, puis en tant que Directeur Général Finance du groupe. Il est diplômé en mathématiques de l’ENS Paris-Saclay, ancien élève de l’ENSAE et membre de l’Institut des actuaires français.



François DE SAINT-PIERRE est Responsable de l’activité de Gestion Privée de Lazard Frères Gestion depuis 2009.

Il a rejoint Lazard Frères Gestion en 1993, où il a occupé le poste de Directeur de la recherche et de la gestion actions à partir de 1998.

Il a commencé sa carrière en 1986 comme analyste financier chez Oddo, puis responsable de la vente actions. En 1991, il est devenu responsable de la recherche chez Oppenheim Pierson Mélendes.

François est membre de la SFAF, diplômé de l'IEP Paris et titulaire d'une maîtrise de droit des affaires et d’une maîtrise de droit public.



Sophie DE NADAILLAC est Directrice du développement de Lazard Frères Gestion depuis janvier 2023.

Elle a rejoint le groupe Lazard en 1995, initialement au sein du département Conseil en Fusions et Acquisitions de Lazard Frères à Paris, avant de devenir en 2007 Directrice du développement de la Gestion Privée de Lazard Frères Gestion.

Elle est diplômée de HEC Paris et d’un DESS de fiscalité de l’entreprise de l’université Dauphine.



Olivier KLEIN est Directeur Général de Lazard Frères Banque depuis septembre 2023.

Il était auparavant, depuis 2012, Directeur Général du Groupe BRED. Il a débuté sa carrière au sein de la Banque Française du Commerce Extérieur (BFCE) en 1985.

Parmi les étapes clés de son parcours, citons sa nomination en 2009 au poste de directeur général de BPCE en charge de la banque commerciale et de l’assurance, ainsi que sa nomination en 2018 en qualité de Premier Vice-Président de la Fédération Nationale des Banques Populaires et d’Administrateur de Rexécode. En 2019, il devient membre du Conseil de Surveillance de BPCE et de son Comité des Risques. Il est par ailleurs professeur de macroéconomie financière et de politique monétaire à HEC Paris et co-responsable de la Majeure Economie ainsi que du Master « Economics and Finance ».

Olivier est diplômé de l'ENSAE et du Cycle d’Etudes Supérieures en Finances d’HEC.



Christophe COQUEMA est Directeur des opérations (Chief Operating Officer) de Lazard Frères Gestion depuis octobre 2021 et Directeur des opérations de Lazard Frères Banque depuis novembre 2023.

Il était auparavant membre du comité exécutif d’Amundi en charge du Marketing Retail. Il a démarré sa carrière en 1996 à l’inspection générale de la Société Générale, puis a travaillé de 2000 à 2006 au sein du cabinet McKinsey & Company. De 2006 à 2018, il a occupé différentes fonctions de direction au sein d’Axa Investment Managers, notamment Directeur des opérations et membre du comité exécutif.

Christophe est diplômé de HEC Paris.



Daphné BEHAGHEL sera Secrétaire Générale de CFLF à compter du 1er décembre 2023.

Elle était, depuis mars 2018, Directrice juridique de la Banque Privée Saint-Germain.

Auparavant, elle a travaillé 7 ans chez Oddo BHF en tant que Global Head of Legal Asset Management. Elle a également été avocate à la Cour pendant 10 ans au sein de Simmons & Simmons puis Hogan Lovells, après avoir débuté sa carrière en 1999 en tant que Juriste chez IBM.

Diplômée d’un DEA de droit privé et d’un Magistère de droit des activités économiques de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle dispose du certificat d’aptitude à la profession d’avocat délivré par l’Ecole de Formation du Barreau de Paris.



Robert ROUNTREE est Chief Financial Officer Europe du groupe Lazard depuis 2006.

Il a rejoint Lazard en mars 1999, initialement en tant que Directeur financier France. Il a débuté sa carrière en 1982 en audit chez Touche Ross à Londres, puis chez Audit Continental à Paris. À partir de 1987, il a occupé différents postes de direction financière chez JP Morgan, d'abord à Londres, puis à New York, Buenos Aires et Paris.

Robert est diplômé de l'Université d'Oxford en langues modernes et dispose du titre d'expert-comptable.



Carole THOLLET est Directrice des Ressources Humaines du groupe Lazard en France depuis 2018.

Auparavant, Carole a passé 16 ans chez GE Capital, où elle a occupé différentes fonctions au sein des équipes ressources humaines en France et à l’étranger. Elle a débuté sa carrière en 1997 en Allemagne en tant que consultante en recrutement, avant d’intégrer T-Systems en 2000 en tant que chargée de recrutement.

Carole est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry, de l’université de Mannheim et de l’université de l'Écosse de l'Ouest

A propos de Lazard :

Lazard est l'une des principales sociétés de conseil financier et de gestion d'actifs dans le monde. Elle opère à partir de 43 villes situées dans 26 pays (Amérique du Nord et du Sud, Europe, Asie, Australie). Fondé en 1848, le groupe fournit des conseils en matière de fusions et acquisitions, structuration de capital, levées de fonds, financement et décisions stratégiques, ainsi que des services de gestion d'actifs. Sa clientèle se compose de sociétés, institutions, gouvernements, partenaires et particuliers.

La Compagnie Financière Lazard Frères est la holding du groupe Lazard regroupant Lazard Frères Gestion et Lazard Frères Banque, les deux sociétés étant associées à l’activité de gestion d’actifs du groupe Lazard en France :



Lazard Frères Gestion est la société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France, spécialisée dans l’investissement dans les

valeurs cotées. Elle bénéficie, pour accompagner ses clients, de tous les savoir-faire d’une grande maison de gestion adossée à un

puissant groupe international : présence sur toutes les grandes classes d'actifs, implantation sur les zones géographiques majeures,

ainsi qu’une équipe de recherche mondiale composée de plus de 100 analystes dédiés à la gestion d'actifs.

Lazard Frères Banque regroupe principalement les fonctions support associées à l’activité de Lazard Frères Gestion au service

de la clientèle privée et institutionnelle. La société a été agréée en tant qu'établissement de crédit le 31 janvier 1986 par le Comité

des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement sous le numéro 19019 et est soumise à la supervision de

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à celle de l’Autorité des marchés financiers.

est l'une des principales sociétés de conseil financier et de gestion d'actifs dans le monde. Elle opère à partir de 43 villes situées dans 26 pays (Amérique du Nord et du Sud, Europe, Asie, Australie). Fondé en 1848, le groupe fournit des conseils en matière de fusions et acquisitions, structuration de capital, levées de fonds, financement et décisions stratégiques, ainsi que des services de gestion d'actifs. Sa clientèle se compose de sociétés, institutions, gouvernements, partenaires et particuliers.est la holding du groupe Lazard regroupant Lazard Frères Gestion et Lazard Frères Banque, les deux sociétés étant associées à l’activité de gestion d’actifs du groupe Lazard en France :est la société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France, spécialisée dans l’investissement dans lesvaleurs cotées. Elle bénéficie, pour accompagner ses clients, de tous les savoir-faire d’une grande maison de gestion adossée à unpuissant groupe international : présence sur toutes les grandes classes d'actifs, implantation sur les zones géographiques majeures,ainsi qu’une équipe de recherche mondiale composée de plus de 100 analystes dédiés à la gestion d'actifs.regroupe principalement les fonctions support associées à l’activité de Lazard Frères Gestion au servicede la clientèle privée et institutionnelle. La société a été agréée en tant qu'établissement de crédit le 31 janvier 1986 par le Comitédes Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement sous le numéro 19019 et est soumise à la supervision del'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à celle de l’Autorité des marchés financiers.

