Consultant stagiaire - Valuation Modeling & Economics à Lyon - H/F

N°1 en France, l'équipe Valuation, Modeling & Economics (« VME ») d'EY (90 personnes) accompagne les Dirigeants et les investisseurs financiers dans leurs décisions d'investissement et de financement (réflexion stratégique, choix d'allocation de capital, communication financière).

EY recrute des Consultants stagiaires pour l’activité Evaluation de son bureau à Lyon.

Les missions incluent :

- Evaluation d’entreprises et d’actifs dans des contextes transactionnels : transactions non intermédiées, cessions intragroupe et restructurations juridiques, transactions sur le capital d’entreprises non cotées (entrée/sortie de managers, actionnariats familiaux), arbitrages/litiges, etc.



- Evaluation d’entreprises et d’actifs dans des contextes de reporting financier : revue de portefeuille de participations de fonds (évaluation, calcul du TRI, etc.), allocation du prix d’acquisition post-transaction (PPA), tests de dépréciation, etc.



- Assistance à modélisation financière : élaboration de plan d’affaires, construction d’outils de tests de dépréciation, modèles d’aide à la décision, etc. (Notre équipe VME a par ailleurs une activité dédiée Modélisation : construction de modèles M&A, fiscaux, funds-flows, etc. )



- Evaluation d’instruments financiers complexes : évaluation d’instruments dérivés/hybrides utilisés en ingénierie financière par les entreprises et les investisseurs, en particulier dans le cadre de la mise en place d’outils de rémunération du top management comme les management packages et les BSPCE (Private Equity/Venture Capital), par des méthodes optionnelles.



L’équipe VME appartient au département Strategy and Transactions (SaT), qui regroupe également les activités de Transactions Services, Conseil en stratégie (EY-Parthenon), Conseil M&A et Restructuring.



Dans un contexte de forte croissance, EY souhaite renforcer son équipe basée à Lyon, regroupant 20 professionnels dédiés à l’évaluation financière de société et d’actifs incorporels, en recrutant des consultants stagiaires en contrat à durée indéterminée, à partir de Janvier 2024.



Type de contrat : Stage de 6 mois



Localisation : Tour Oxygène à Lyon



Vos missions

Au sein de l’équipe, et sous la supervision de Consultants seniors et de Managers, vous participerez à toutes les phases d’une mission de conseil en Corporate finance :



- Analyse financière (analyse des performances prévisionnelles et historiques, revue de plans d’affaires)

- Recherches sectorielles (recherche de sociétés cotées comparables et de transactions comparables, analyse des sociétés cotées et du consensus des analystes)

- Détermination des paramètres d’évaluation (calcul de WACC, de taux de croissance à long terme, de multiples)

- Construction du modèle financier sous Excel en appliquant plusieurs méthodes d’évaluation (DCF, multiples boursiers, multiples de transactions comparables, principalement)

- Rédaction de livrables PowerPoint ou Word (rapports d’évaluation, présentations au Comité d’investissement/Direction financière)

- Participation à la vie de l’équipe (organisation d’événements d’équipe, rédaction d’études, organisation de formations, développement des outils, etc.)



L'Offre

- Un métier technique, au service de la finance d’entreprise et de ses différents interlocuteurs, nécessitant une maîtrise des enjeux financiers, juridiques, fiscaux et comptables - Une courbe d’apprentissage rapide : les missions sont courtes (2 semaines à 2 mois), vous serez donc rapidement exposés à une grande variété de contextes auprès de différents membres de notre équipe

- Des clients parmi regroupant à la fois des start-up, des ETI françaises ou internationales, ainsi que des fonds d’investissement

- Une équipe à taille humaine réputée pour sa bienveillance et son esprit d’équipe - Un équilibre vie professionnelle – vie personnelle au centre de notre pratique managériale

- Une marque employeur de renommée mondiale, figurant dans les premières places du palmarès Great Place To Work en France



Votre profil

Etudiant(e) d'une grande école de commerce ou d'ingénieurs, ou d’un master finance universitaire, ayant une première expérience en audit / transaction support / conseil financier, vous avez de solides compétences en finance / comptabilité / droit et manifestez un intérêt particulier pour l’évaluation financière. Vos précédentes expériences ont pu également vous conduire à travailler sur des problématiques de modélisation financière sur excel dans le cadre de projets d'investissements (business plan) ou de financements structurés.



Vous parlez et écrivez couramment anglais. Doté d'un bon sens relationnel, d’une curiosité et d'une aisance en communication, vous avez démontré vos qualités analytiques et rédactionnelles, et savez allier synthèse, rigueur, organisation, et méthode.



Vous avez envie de vous investir sur des missions à forte valeur ajoutée, de travailler au sein d'une équipe jeune, dynamique et tournée vers l’international, et d'apporter le meilleur service à leurs clients :



À propos d’EY

EY rassemble aujourd’hui plus de 300 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont gages d’une même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Nous faisons grandir les talents afin, qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Et notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l’expérience EY dure toute une vie.

EY



Ligne de service

Strategy and Transactions

Pays/Région

France



