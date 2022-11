Comprendre l’importance des investissements directs étrangers pour les économies locales de l’UE Par Kate Solovieva, Vice-Présidente, services financiers internationaux – Europe chez IDA Ireland.





Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’investissement direct étranger (IDE) est une catégorie d’investissement transfrontalier dans laquelle un investisseur résidant dans une certaine économie acquiert un intérêt durable et un pouvoir d’influence significatif sur une entreprise établie dans une autre économie. Les IDE jouent un rôle essentiel dans l’intégration économique internationale, car ils créent des liens stables et durables entre les écosystèmes. L’UE tire profit des IDE, car le fait de bénéficier d’investissements de la part d’entreprises étrangères contribue à son tour à faire prospérer son économie, ainsi qu’à nouer des relations commerciales extérieures. L’entreprise étrangère profitant, quant à elle, de l’expansion de ses activités et du renforcement de sa présence internationale, l’investissement est bénéfique pour les deux parties. Grâce aux IDE, les entreprises étrangères s’impliquent directement dans l’économie d’un autre pays ou territoire, ce qui se traduit par un transfert de fonds, de connaissances, de compétences et de technologies. En général, les IDE sont consentis dans des économies ouvertes, qui disposent d’une main-d’œuvre qualifiée et présentent un fort potentiel de croissance.



Avantages des investissements directs étrangers



L’IDE peut se révéler un important vecteur de développement économique en raison de sa capacité à stimuler l’écosystème d’un pays cible et à créer un environnement plus propice pour les entreprises et les investisseurs. Etendre leur présence dans les pays étrangers induit en effet de nouveaux emplois et de nouvelles perspectives au profit de la population, de l’économie locale et in fine des investisseurs eux-mêmes. En outre, les investisseurs étrangers peuvent également prétendre à des incitations fiscales, compatibles avec la réglementation européenne. De nombreux secteurs économiques nécessitent généralement une présence sur les marchés internationaux, afin de garantir la bonne tenue des ventes et l’atteinte des objectifs visés. Dans cette configuration, chaque pays applique ses propres tarifs à l’importation, ce qui peut rendre les échanges commerciaux difficiles. Toutefois, les investisseurs sont soumis aux réglementations commerciales et aux tarifs de l’économie locale, ce qui signifie qu’ils bénéficient des mêmes avantages que les entreprises locales.



Les IDE apportent également des retombées positives évidentes en matière d’économie et de formation, qui profitent directement à la population. Ainsi, les qualifications nouvellement acquises contribuent à accroître le niveau d’éducation et le capital humain d’un pays. Les infrastructures et les équipements fournis par les investisseurs étrangers peuvent également stimuler la productivité de la main-d’œuvre locale. En outre, les grandes sociétés multinationales offrent généralement des niveaux de salaire plus élevés que ceux que l’on retrouve habituellement dans le pays cible, ce qui permet de créer davantage d’emplois et d’augmenter le niveau de vie. De ce fait, le revenu national tend naturellement à augmenter, favorisant ainsi la croissance économique.



En avril 2022, Valeo, équipementier automobile français d’envergure mondiale, a franchi une étape importante en produisant sa cent-millionième caméra de champ proche (qui confère à la voiture une visibilité arrière et périphérique) sur son site de Tuam, en Irlande, où travaillent actuellement quelques 850 personnes. Marc Vrecko, Président du Pôle systèmes de confort et d’aide à la conduite de Valeo, a d’ailleurs expliqué que « de petite entreprise innovante et dynamique, premier fournisseur de caméras pour les constructeurs automobiles européens au début des années 2000, le site de Tuam acquis par Valeo en 2007 s’est transformé en géant mondial de la vision automobile.». La récente performance de Valeo Tuam témoigne ainsi du succès qui peut être atteint grâce aux investissements directs étrangers.



Investissements directs étrangers dans les économies de l’UE



En mars 2022,



Malgré les répercussions persistantes de la pandémie de COVID-19, l'Irlande a, quant à elle, connu une



Les avantages procurés par les IDE dans l’UE sont donc nombreux, et profitent grandement aux parties prenantes ainsi qu’à l’économie européenne dans son ensemble. Leurs principaux avantages sont le transfert de compétences, de technologies et de connaissances qu’ils induisent, tout en améliorant l’interconnexion et les relations économiques entre les pays de l’UE. En outre, la présence de grandes sociétés multinationales peut contribuer à transformer l’économie, en créant de nouveaux emplois mieux rémunérés et en offrant davantage de possibilités d’évolution de carrière. Dans tous les pays de l’UE, les débouchés et les revenus créés par les IDE sont essentiels à la santé de l’économie. Ainsi, attirer et conserver les IDE est un objectif économique et politique majeur pour chaque pays – ou- ensemble de pays.



La pandémie de COVID-19 a provoqué une chute spectaculaire des investissements directs étrangers (IDE) en 2020, avec un recul de 35 % dans l’Union européenne au cours du premier semestre. Dans un tel contexte, l’importance des IDE s’avère plus évidente que jamais, non seulement pour la santé de l’économie européenne, mais aussi pour la consolidation des relations entre les États membres. Par ailleurs malgré ses effets négatifs, la crise s’est, dans une certaine mesure, révélée profitable aux pays de l’UE à long terme, en les incitant à générer de nouvelles opportunités d’investissement et à nouer des alliances mutuellement bénéfiques. Et si la pandémie a sans nul doute ralenti le développement des IDE, elle a également donné aux économies locales l’occasion tant espérée d’orienter les politiques d’IDE dans une nouvelle direction et de prendre des décisions stratégiques. 