Comment la crypto est entrée dans le monde des loisirs en ligne De janvier 2009 avec la création du Bitcoin par le mystérieux Satoshi Nakamoto à aujourd’hui, l’évolution du monde des crypto-monnaies a été intense.

Après la phase de compréhension des concepts et d’utilisation des tokens et de la technologie blockchain par des millions de personnes, vient désormais celle de la synergie avec des domaines d’activités existants.



Et depuis quelques mois, c’est le monde des loisirs en ligne qui est littéralement ciblé par les acteurs du milieu. Les raisons derrière ce focus sont nombreuses : volonté de poursuivre la démocratisation de la crypto et de la technologie blockchain, utilisation d’un secteur porteur en termes de marketing et de finance et aussi envie des responsables techniques de travailler sur des projets liés à une passion comme le gaming.



Crypto et poker



Au vu de son histoire et de son ancienneté, certains ont cru que le poker allait rester coincé dans son époque et ne pas être apprécié par les nouvelles générations. Mais comme d'autres loisirs plus traditionnels, le monde du poker a réussi à se renouveler et trouver de nouveaux publics en embrassant internet. Des plateformes en ligne comme



Précurseur en termes d’adoption technologique, les acteurs du poker n’en sont évidemment pas restés là : nouveaux formats de diffusions des compétitions, arrivée sur Twitch, outils digitaux pour apprendre et progresser… Et maintenant, c'est du côté de la révolution blockchain et des crypto-monnaies que se tournent ces derniers. Ainsi, en utilisant au préalable des outils financiers comme Neteller, il est désormais possible d'utiliser du Bitcoin, des Eth ou même certains stablecoins en jouant au poker en ligne. L'utilisation de ces tokens permet d'attirer de nouveaux publics, mais également de favoriser des transactions bien plus rapides et sécurisées grâce à la technologie blockchain.

Crypto et univers vidéoludique



Dans le monde des jeux vidéo, la crypto commence petit à petit à se faire sa place. Il ne faut pas réfléchir très longtemps pour voir que le gaming est crypto-compatible. Un titre comme FIFA et son mode de jeu FUT avec des cartes de joueurs à collectionner et à utiliser, nous renvoie irrémédiablement vers le concept de NFT. C'est d'ailleurs le parti pris du jeu Sorare,



L’éditeur Français Ubisoft a très rapidement vu le lien possible entre ces deux univers en créant le Strategic Innovation Lab dont l’une des missions consiste à analyser ce qu’il est possible de créer via la blockchain pour une société comme elle. Un jeu prototype, baptisé Hashcraft, est d’ailleurs en cours de développement et se focalise sur la création de mondes par le joueur à la manière d’un Minecraft. L’utilisation d’un token spécifique est envisagé notamment pour faire payer un droit d’entrée à un monde ou tout simplement pour donner des récompenses lors de défis accomplis.



Le crypto-gaming



Le lien entre crypto et jeux vidéo a déjà accouché d'un nouveau secteur d’activité avec la création de jeux utilisant la technologie blockchain, des systèmes de paiement en crypto et des mécaniques d’utilisation du web3.



On pense tout d'abord à tout ce qui concerne c'est surtout ce qu'on appelle les play to earn qui ont eu le plus gros succès ces derniers mois. Par exemple, Stepn permet de gagner des GST (l'un des tokens du jeu) à chaque fois que vous utilisez leur application pour marcher ou pour courir. Autre projet, Axie Infinity, qui est un jeu de combat avec des petites créatures que vous faites évoluer et que vous pouvez vendre sous forme de NFT.

