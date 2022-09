Le guide complet du metaverse Statistiques et tendances 2022.





Metaverse dans le monde : chiffres clés



- Le marché du metaverse connaît une croissance constante et exponentielle : en 2020, sa valeur était de 478,7 milliards de dollars. En 2022, il vaudrait environ 650 milliards de dollars, et atteindrait les 783,3 milliards de dollars d'ici 2024. En 2030, ces revenus pourraient dépasser la barre des 5 trillions de dollars.

- Si l'on considère les metaverses basés sur la Blockchain et le marché du gaming, on arrive alors rapidement à 3 milliards d'utilisateurs au niveau mondial.

- En 2021, la valeur totale du marché mondial de la réalité mixte (comprenant la réalité augmentée) et de la réalité virtuelle a atteint les 28 milliards de dollars, et devrait dépasser les 250 milliards de dollars d'ici 2028.

- Selon Ramy Darwish, les metaverses basés sur la Blockchain les plus populaires sont au nombre de 5.

- D'ici fin 2022, le nombre d'utilisateurs de réalité augmentée sur mobile dans le monde devrait atteindre 1,1 milliard, puis s'élever à 1,7 milliard en 2024.

- Parmi les plus de 160 entreprises qui constituent le metaverse, Meta occupe une place centrale (l'entreprise a déjà investi 10 milliards de dollars dans le metaverse). D'autres entreprises comme Microsoft, Google, Apple, NVIDIA, Epic Games, Decentraland, Roblox, Unity Software, Snapchat, Tinder, Nike et Amazon sont également populaires dans le metaverse.

- Les principales plateformes utilisée dans le metaverse sont Decentraland (en majorité), Sandbox, Axie Infinity, Bloktopia, Roblox (en pleine croissance), Illuvium et Bottom Line.

- Les 3 crypto-monnaies aux plus fortes capitalisations boursières en 2022 sont l’Ethereum (AXS, 228 milliards de dollars), Decentraland (MANA, 2,36 milliards de dollars) et The Sandbox (SAND, 1,73 milliards de dollars), selon les données de Live Coin Watch.

- Les actions du metaverse à surveiller en 2022 sont celles de Meta Platforms (FB), Roblox (RBLX), Unity Software (U), Nvidia (NVDA), Match Group (MTCH) et Take-Two Interactive (TTWO), d'après GoBankingRates et The Motley Fool. Elles seraient prometteuses étant donné que les entreprises qui y sont rattachées sont en plein essor.

- Les régions du monde qui sont les plus impliquées dans le développement du metaverse en termes de détention de parts de marché sont l'Amérique du Nord (avec 45,3% des parts de marché), l'Europe et l'Asie Pacifique (pour laquelle un boom est prévu dans les 8 prochaines années), selon une étude d'Emergen Research.

- Selon une étude IPSOS, les 5 pays dans lesquels le metaverse obtient le plus de sentiments positifs au sein des populations interrogées sont la Chine, l'Inde, le Pérou, l'Arabie-saoudite et la Colombie. À contrario, les populations interrogées dans les pays aux revenus plus élevés (tels que les États-Unis, la Suisse ou la France) sont moins enthousiastes vis-à-vis du metaverse.

- Avec le développement de projets colossaux du metaverse, de nouveaux postes - existants ou complètement novateurs - vont être crées par milliers voire par millions notamment dans les domaines de la modélisation 3D, du développement de la Blockchain et des NFT, et de la cyber-sécurité.

- À ce jour, la plus grande vente de terrain dans le metaverse a été réalisée le 24 mai 2022 entre Curzio Research, une société d'édition financière, et TCG World, pour 19 biens immobiliers d'une valeur totale de 5 millions de dollars.



Metaverse en Europe : chiffres clés



- Plus de 120 000 magasins en France utiliseront les technologies de RA afin d'offrir une expérience d'achat plus innovante d'ici fin 2022.

- Au cours des six derniers mois, 2 328 articles ont été publiés dans la presse suisse sur le metaverse.

- En 2022, 69% des Belges comprennent ce qu'est le metaverse, soit plus des deux tiers de la population.

- Sur cette même année, 62% des Français ne voient pas l’intérêt du metaverse, et les trois quarts des Français ont des craintes à ce sujet.

- Meta a annoncé l’embauche de 10 000 personnes dans les 5 prochaines années dans l’Union européenne afin de se développer dans cet univers.



Le marché du metaverse devrait connaître une croissance exponentielle jusqu’en 2030



Le marché du metaverse connaît une croissance régulière et exponentielle dans le monde : en 2020, sa valeur était de 478,7 milliards de dollars. En 2022, il représenterait environ 650 milliards de dollars et il atteindrait 783,3 milliards de dollars en 2024. D'ici 2030, ces revenus pourraient dépasser la barre des 5000 milliards de dollars.



Plus de 1,7 milliard d’utilisateurs de réalité augmentée d’ici 2024



Le nombre d'utilisateurs de réalité augmentée croît de manière exponentielle à travers le monde. Les données publiées par Statista montrent que :



- En 2022, il devrait y avoir 1,07 milliard d'utilisateurs de réalité augmentée dans le monde.

- Cela signifie qu'entre 2019 et 2022, il y a eu 630 millions d'utilisateurs de plus utilisant cette technologie.

- D'ici 2024, il devrait y avoir 660 millions de nouveaux utilisateurs de réalité augmentée à travers le monde. D'ici là, près d'un humain sur quatre devrait utiliser la technologie RA.



Qu’est-ce que le metaverse ?



Le terme metaverse désigne en réalité un réseau évolutif de mondes virtuels qui sont interconnectés. Ces univers permettent en effet une interaction en temps réel entre les joueurs qui peuvent y travailler et interagir socialement, y effectuer des transactions, y jouer et même y créer.



Le développement du metaverse se base sur la virtualisation que l'on connaît depuis quelques années et sur les technologies avancées comme la réalité virtuelle, les capteurs optiques et d'autres innovations récentes.



Le metaverse est avant tout défini par des facteurs indéniables qui sont la définition de l'identité numérique, la propriété numérique, les monnaies numériques et la transférabilité universelle des actifs numériques. Ainsi, le metaverse met en place une véritable économie numérique dans un monde virtuel.



Comment fonctionne le metaverse ?



Nous entrons dans le metaverse sous la forme d'un avatar où nous interagissons avec les autres en y travaillant, socialisant, investissant et jouant. Une économie virtuelle décentralisée basée sur la blockchain occupe une grande place dans ce monde virtuel.



Le concept aujourd'hui est encore nébuleux. Il est beaucoup plus clair de se le représenter en pensant au metaverse comme une transition vers les prochaines générations d'internet. Cela signifiera une plus grande connectivité en ligne et une acceptation plus large des technologies décentralisées et VR/AR dans les décennies à venir.



-------------------



Qu'est-ce que le metaverse Facebook ?



Facebook a reçu beaucoup de publicité lorsqu'il a changé son nom en Meta en 2021. Vishal Shah de Meta appelle le metaverse "la prochaine phase d'Internet". Facebook ne possède pas le terme metaverse, mais ils sont l'un des plus gros investisseurs dans le développement de l'espace. Ils proposent actuellement :

- Mondes d'Horizon

- Salles de travail Horizon

- Casques de réalité virtuelle Oculus

- Une boutique d'applications pleine de jeux VR, d'applications de productivité, d'applications de méditation et plus encore.



---------------------



Que peut-on faire dans le metaverse ?



Nous en sommes encore aux prémices du metaverse, mais il est déjà possible de travailler, jouer, socialiser et investir dans une propriété virtuelle. Voici un échantillon des différentes possibilités :



- Travail : Les salles de travail Horizon de Meta (Facebook) permettent déjà aux travailleurs de se rencontrer dans un espace virtuel avec des applications de productivité comprenant des tableaux blancs, des calendriers, le partage de fichiers et plus encore. Vous pouvez participer en VR ou avec un appel vidéo.

- Jeux : Certaines personnes considèrent que Fortnite d'Epic Game fait partie du metaverse grâce à ses événements, ses croisements culturels et son aspect social. Les MMO comme World of Warcraft avec des milliers de joueurs simultanés et un monde persistant peuvent également être éligibles.

- Socialisation : Horizon Worlds de Meta permet aux utilisateurs de se rencontrer et de passer du temps virtuellement. Fonctionnellement, c'est comme Zoom avec des avatars et des casques VR. Mais c'est loin d'être tout ce qui est disponible. Nikeland, l'espace metaverse de Nike dans Roblox est un lieu où les utilisateurs peuvent socialiser et interagir entre eux et avec la marque. Les jeux metaverse ne signifient pas seulement compétition. Vous pouvez rencontrer des gens, collectionner NFTS, partager des mèmes ou aller à un concert.

- Événements : Fortnite a accueilli des concerts de Marshmello, Travis Scott et Ariana Grande, tandis que Lil Nas X s'est produit dans le metaverse Roblox et Snoop Dogg dans The Sandbox.

- Acheter une propriété : Decentraland et The Sandbox sont les plateformes les plus populaires pour les utilisateurs qui achètent des propriétés metaverse aujourd'hui.



Quels sont actuellement les metaverses les plus connus* ?



Actuellement, de nombreuses entreprises, dont certaines sont cotées en bourse, s'intéressent à l'univers du metaverse.

Plusieurs univers virtuels de ce type ont ainsi déjà vu le jour, dont :



Meta Horizon Worlds

Il s'agit d'une forme de metaverse qui a été lancée par la compagnie Facebook et qui représente une salle de réunion virtuelle. Celle-ci est accessible à partir des casques de réalité virtuelle oculus, qui sont la propriété de cette société mais aussi avec les Horizon Worlds. Dans ce metaverse, il est ainsi possible d'interagir avec d'autres personnes dans des salles de réunion virtuelles par le biais d'un avatar.



Microsoft Mesh Platform

Tout comme Facebook, le géant Microsoft est actuellement en train de développer des éléments de réalité mixte dans les teams. Le but est ici aussi de permettre à ses utilisateurs, par le biais de leurs hologrammes, d'être présents lors des événements et des réunions.



Roblox

Roblox est à l'origine une plateforme sur laquelle il est possible de créer soi-même ses propres jeux. La société qui a récemment été introduite en bourse, est actuellement en train de créer son propre metaverse. L'une de ses spécificités est qu'elle s'associe à des marques mondialement connues comme Gucci dont les produits peuvent être achetés directement dans l'univers virtuel.



Minecraft

Ce jeu vidéo qui compte actuellement plus de 140 millions d'utilisateurs dans le monde, est en train de devenir un véritable metaverse. Les joueurs peuvent en effet créer leurs personnages, y créer des mondes virtuels de manière illimitée avec des actifs numériques.



Second Life

Cet autre jeu vidéo est plus ancien puisqu'il a été créé en 2003, mais était déjà une des premières réalités virtuelles du marché. Il était en effet possible pour les joueurs de créer leur propre identité dans un monde virtuel par le biais d'un avatar. Aujourd’hui, Second Life se développe également dans le metaverse en créant ses places de marché, ses actifs numériques et d'autres éléments virtuels.



*Les metaverses les plus connus actuellement (2022)



Quelles sont les principales caractéristiques du metaverse ?





Un matériel est une infrastructure spécifiques : le metaverse, utilisant des quantités importantes de données du traitement 3D ou encore de l'interaction en direct, nécessite une infrastructure informatique adaptée. Pour les utilisateurs, cela concerne notamment le matériel de réalité virtuelle et pour les créateurs de metaverse, l’utilisation des technologies de réseau, de la 5G et des futurs réseaux 6G, de l'informatique en nuage et du matériel de virtualisation spécialisé avec le développement de GPU, TPU et CPU.



Un écosystème financier : le metaverse se doit d'avoir un écosystème financier fonctionnel. Celui-ci repose bien entendu sur un mode universel de transaction et de paiement. Actuellement, chacun des metaverses disponibles sur le marché dispose de ses propres modes de paiement et de transaction, le plus souvent en crypto-monnaie.



Une identité virtuelle et un avatar : c'est l'un des principes de base du metaverse. En effet, les utilisateurs de ces univers virtuels peuvent se créer une identité virtuelle et donc un avatar. C'est cet avatar ou personnage numérique, qui lui permet d'interagir, d'effectuer des opérations et des transactions dans le metaverse.



Un écosystème virtuel : pour que le metaverse fonctionne correctement, il lui faut également un écosystème, soit une économie numérique qui fonctionne parfaitement avec des magasins et boutiques virtuelles, des réseaux publicitaires ou encore des emplois virtuels et bien entendu, des paiements pour les jeux, les interactions sociales, les sports électroniques ou les achats en ligne.



Que peut-on faire dans le metaverse ?



Les mondes virtuels que représentent les metaverses peuvent donner lieu à un nombre important d'utilisations différentes. En voici les principales :



Les interactions sociales

Les utilisateurs des metaverse ont la possibilité de rencontrer d'autres personnes par des salles virtuelles et des mondes virtuels et d'interagir avec ces dernières. Cette particularité est en effet une évolution récente des médias sociaux, qui devrait devenir la norme dans le futur.



Les jeux vidéo immersifs

C'est actuellement la principale utilisation du metaverse. En remontant dans le passé, on s'aperçoit que le jeu Sims dans lequel il était possible de créer un personnage réel, ressemble beaucoup à ce que proposent des jeux immersifs du metaverse. Les jeux vidéo basés sur cette technologie permettent en effet de réaliser beaucoup de choses comme créer votre voyage, accomplir des quêtes personnelles ou encore jouer dans des œuvres virtuelles. Avec la technologie VR et le retour haptique, ces expériences deviennent de plus en plus immersives.



Place de marché numérique

Le metaverse propose également la possibilité de créer des places de marché entièrement numérique où les transactions sont également numériques. Il pourrait ainsi permettre d'entrer dans une boutique virtuelle d'un magasin bien réel afin d'y découvrir ses produits ou encore de participer à des ventes aux enchères à l'autre bout du monde.



Lieu culturel numérique

De la même manière, le metaverse peut vous permettre de participer à un concert virtuel en ayant l'impression de vous y trouver réellement ou encore de visiter un musée qui se trouve dans un autre pays.



Les créations artistiques numériques

Comme nous l'avons vu avec les exemples de roblox ou encore de Minecraft, le metaverse permet également d'utiliser un univers virtuel dans le but de construire un monde qui nous est propre. Il s'agit donc d'une véritable liberté de créer que propose cet univers virtuel. Les NFT jouent actuellement un rôle très important dans cet environnement car ils permettent également à des personnes de posséder des œuvres d'art numérique.



Des espaces de travail virtuels

Depuis les mesures de confinement lancées par la crise du coronavirus en France et dans le monde, le télétravail est devenu la norme. Le metaverse permet donc aux personnes de participer à des réunions de travail grâce à un avatar et de manière totalement virtuelle en interagissant avec leurs collègues et leur hiérarchie.



Tourisme virtuel

Certaines sociétés mettent actuellement en place des projets de développement pour vous permettre de voyager partout dans le monde sans quitter votre salon. D'autres sociétés vont encore plus loin en vous promettant de visiter d'autres planètes ou des mondes virtuels, comme celui de certains films.



L'éducation numérique

Enfin, le metaverse pourrait s'avérer être une véritable révolution en ce qui concerne l'éducation et les écoles. En créant des salles de classe virtuelles ces metaverse peuvent en effet répondre au manque de place dans les écoles traditionnelles.



Comment effectuer des transactions monétaires dans le metaverse ?



De nombreuses sociétés de grande taille, mais aussi des designers ou encore des personnes célèbres ont d'ores et déjà réalisé de forts investissements dans le metaverse. Rappelons également que cet univers virtuel permet de réaliser plusieurs activités et notamment d'acheter des terrains, d'y faire du shopping ou de créer des magasins numériques. Or, pour permettre la réalisation de ces transactions dans le metaverse, on utilise bien entendu également un système numérique avec :



Les portefeuilles crypto : pour effectuer des transactions dans le metaverse, vous devez bien entendu détenir un portefeuille Crypto. Le plus populaire est le plus utilisé actuellement et le portefeuille MetaMask. Il est possible de recharger ce portefeuille Crypto à l'aide de votre devise classique comme l'euro à partir d'une carte de crédit. Celle-ci sera ensuite changée en crypto-monnaie.

Les cartes NFT : le metaverse permet également d'effectuer des transactions par le biais d'achat NFT. Ces transactions peuvent être effectuées à l'aide d'un portefeuille crypto, mais certaines plateformes comme Coinbase ont simplifié ce processus en s'associant à Mastercard. Ils ont ainsi créé une carte basée sur le net et qui permet d'effectuer des transactions directes dans le metaverse.

Les jetons natifs de l'univers metaverse : enfin et étant donné que les plateformes du metaverse sont construites sur la technologie blockchain, elles nécessitent une crypto-monnaie native, ce qui leur permet de simplifier les transactions. Ces jetons de metaverse peuvent bien entendu ensuite être échangés contre des devises classiques.



Comment investir dans le metaverse ?



En raison de la popularité croissante et du fort essor que connaît actuellement le metaverse, de nombreux particuliers souhaitent y investir leur argent afin de générer des bénéfices futurs. Découvrons maintenant ensemble quels sont les différents moyens d'investir dans le metaverse.



Comment acheter des actions du metaverse ?



Le metaverse a actuellement un poids financier équivalent à 118 milliards de dollars. De plus, et selon les spécialistes, cette valeur pourrait augmenter de plus de 39% durant les 7 prochaines années.



Comme nous l'avons vu plus haut, de nombreuses sociétés mondialement connues investissent actuellement dans le metaverse et d'autres plus récentes viennent d'être cotées en bourse. Il est donc possible pour profiter de cet essor du metaverse, d'acheter ces actions via un portefeuille boursier classique.



Les actions metaverse à acheter les plus populaires sont actuellement les suivantes :



Meta Platforms Inc

Il s'agit du nouveau nom donné à la société Facebook, qui investit actuellement massivement dans l'univers virtuel. Le fondateur Mark Zuckerberg a d'ores et déjà annoncé que le metaverse sera notre prochain mode de vie, de socialisation et de communication digitale. La société a ainsi décidé d'investir 50 millions de dollars dans le développement d'un metaverse responsable.



Microsoft Corporation

Cet autre géant américain du Big data s'est lui aussi lancé récemment dans le betaverse. Il propose en effet de plus en plus de produits dont l'objectif est d'améliorer l'expérience virtuelle des utilisateurs, pour les entreprises comme pour les particuliers. Le groupe a notamment lancé Mesh for Microsoft Teams, qui permet aux gens d'assister virtuellement à des réunions en utilisant des avatars.



Roblox Corporation

Roblox est sans aucun doute l'un des plus importants projets metaverse actuels sur le marché. Cet univers virtuel cible en effet les enfants à partir de 13 ans et comptabilise actuellement plus de 11,8 milliards d'heures passées sur la plateforme. Avec cette stratégie, Roblox entend ainsi pérenniser l'engagement des enfants sur le long terme. Mais cette plateforme offre également la possibilité aux développeurs de créer des jeux et de les proposer aux utilisateurs.



NVidia

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le metaverse nécessite une technologie spécifique. Or, la société NVidia est une entreprise technologique qui est spécialisée dans les unités de traitement graphique. Elle a récemment lancé une large gamme de produits metaverse qui permettent aux utilisateurs de développer des modèles 3D du monde physique. En 2020, NVidia a notamment dévoilé la version bêta d'un omniverse qui a été présenté comme une plateforme connectant le metaverse à un espace virtuel partagé.



Boeing

Il peut paraître surprenant que la société Boeing, qui est spécialisée dans la commercialisation et la location d'avions de fusées, de satellites où d'équipements de télécommunications, s'intéresse aux metaverse. Pourtant, cette entreprise a lancé un projet permettant de créer un réseau de données, des outils de robotique et des casques Microsoft HoloLens pour tirer parti du metaverse, et transformer son processus de conception et de fabrication. Boeing a ainsi annoncé qu'il souhaitait investir près de 15 milliards de dollars dans le metaverse.



Comment investir dans le metaverse avec les crypto-monnaies ?



Les jetons natifs des projets metaverse sont également des actifs sur lesquels il est possible d'investir. Il s'agit en effet de crypto-monnaies que vous pouvez acheter sur de nombreuses plateformes d'échange de crypto en ligne.



Voici une présentation des crypto-monnaies les plus populaires dans l'univers du metaverse actuellement :

SAND

Cette crypto-monnaie est le jeton natif du metaverse The Sandbox. Elle est utilisée sur cette plateforme dans le but d'acheter et de vendre des actifs réels et des actifs numériques sur la marketplace NFT de celle-ci. Cette crypto-monnaie est actuellement disponible sur plusieurs plateformes populaires comme Binance.



AXS

Cet autre jeton est le token natif de la célèbre plateforme de jeu Axie Infinity. Il est possible de vous en procurer sur certaines plateformes comme Binance ou encore Coinbase, mais vous pouvez également le gagner en élevant des NFT d'animaux de compagnie sur le jeu. Ces jetons peuvent ensuite être utilisés pour participer à des compétitions directement sur la plateforme.



Comment investir en direct dans le metaverse ?



Il est bien entendu également possible d'investir de manière directe dans cet univers virtuel qu'est le metaverse. Par le biais d'un portefeuille en crypto-monnaie, vous avez la possibilité d'acheter des terrains par exemple, qui sont des espaces virtuels que vous pouvez aménager, louer, vendre et échanger. Le fait que ces terrains se présentent sous forme de NFT, vous permet également d'en détenir la pleine propriété, de manière vérifiée et sûre.



Les achats de terrain ou d'autres biens virtuels dans le metaverse peuvent se faire par le biais des crypto-monnaies comme Ethereum, SAND ou MANA.



Comment investir dans le metaverse avec les ETF ?



Sur le marché boursier traditionnel, sachez qu'il existe également des ETF spécialisés dans le metaverse. Il s'agit de fonds négociés en bourse qui intègrent plusieurs actions de cet univers virtuel et qui sont gérés par des professionnels.



Parmi les ETF du metaverse les plus populaires actuellement, nous trouvons :

- Roudhill Ball

- Simplify Volt Fintech Disruption ETF

- Life Smart Portfolio sur eToro

- ProShares

- Subversive

- Evolve



