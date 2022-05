Comment fonctionne le trading sur le marché des changes ? Dans cet article, nous allons découvrir ce qu'est le trading sur le marché Forex et comment il fonctionne.

Comment fonctionne le trading sur le marché des changes ?



L'échange de plusieurs devises sur un marché mondial décentralisé est connu sous le nom de trading FX, souvent appelé trading de devises ou trading Forex. Il s'agit de l'un des marchés financiers les plus importants et les plus liquides au monde. Découvrons encore plus qu’est-ce que le marché Forex et comment il fonctionne ?



Le marché des changes est un marché où les devises sont échangées



Le marché des devises est l'un des plus échangés au monde, avec un chiffre d'affaires moyen quotidien de plus de 5 000 milliards de dollars. Le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, du dimanche soir au vendredi soir, et n'est pas situé sur un lieu ou une bourse centrale. Les particuliers, les entreprises et les organisations échangent régulièrement une grande variété de devises afin de profiter des fluctuations des taux et de mener des affaires dans le monde entier.

Les banques centrales, les banques de détail, les entreprises et les traders particuliers sont les principaux utilisateurs du marché des changes.



Dans le cadre de votre analyse fondamentale, savoir comment chacun de ces acteurs interagit avec le marché des changes peut vous aider à déterminer les tendances du marché.



· Les banques centrales sont responsables de la monnaie, de la masse monétaire et des taux d'intérêt de leur pays. Lorsque les banques centrales interviennent, c'est généralement pour maintenir la stabilité de la monnaie du pays.

· Sur le marché interbancaire, les banques de détail transigent d'énormes quantités de devises. Les banques convertissent les devises au nom d'énormes sociétés ainsi que pour leurs propres comptes.

· Les sociétés qui font des affaires avec des entreprises internationales doivent utiliser le marché des changes pour transférer des paiements pour des importations, des exportations ou des services.

· Par rapport aux banques et aux organisations, les traders de détail représentent un nombre nettement inférieur de transactions de devises. Les traders de détail essaient de profiter de la volatilité du marché des changes en utilisant la recherche technique et fondamentale.



Qu'est-ce que le trading sur le marché des changes et comment fonctionne-t-il ?



Le trading de devises vous permet de spéculer sur les variations de prix sur le marché des changes. L'objectif du trading FX est de prédire si la valeur d'une devise va augmenter ou diminuer par rapport à la valeur d'une autre devise. En raison de la publication continue de nouvelles, un trader sur le marché des changes aura de multiples possibilités de négociation chaque jour. Les traders FX en profitent en étant très attentifs aux communiqués de presse du marché et en négociant en fonction de leurs hypothèses sur l'humeur du marché.



Dans les opérations de change, qu'est-ce que l'effet de levier ?



L'effet de levier sur



L'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes s'intéressent à la négociation de devises est la disponibilité de l'effet de levier. Les comptes



Qu'est-ce qu'un spread Forex ?



Le spread est la différence entre le prix d'achat et de vente d'une paire de devises dans les opérations de change. Lorsque vous négociez des paires de devises, on vous donne un prix d'achat qui est souvent supérieur au prix du marché et un prix de vente qui est souvent inférieur au prix du marché. L'écart "bid-ask", ou "achat-vente", est la différence entre ces deux prix.



Comment négocier sur le marché des changes ?



Il existe de nombreuses



Historiquement, le marché des changes était négocié via un courtier en devises. Avec le développement des organisations de trading sur Internet, vous pouvez désormais utiliser un compte de trading pour spéculer sur les variations de prix des devises. Les comptes de trading fournissent un type de trading de FX dérivé dans lequel vous ne possédez pas l'actif sous-jacent et spéculez plutôt sur ses fluctuations de prix. Les opérations de change avec effet de levier sont possibles avec les opérations sur produits dérivés.



Quels sont les facteurs qui ont un impact sur les marchés des changes ?



Trader le marché des changes sans comprendre les éléments qui ont un impact sur le marché peut conduire à des pertes importantes. De nombreuses variables macroéconomiques peuvent avoir un impact important sur la valeur d'une devise.



Il est essentiel de se rappeler, en observant les marchés des changes, qu'une monnaie forte rend les exportations d'un pays plus coûteuses pour les autres nations, tout en rendant les importations moins chères. Comme une monnaie plus faible rend les exportations moins chères et les importations plus coûteuses, les taux de change jouent un rôle important dans le façonnement des relations commerciales d'un pays.



Troubles politiques et mauvaises performances économiques



En cas d'élections présidentielles ou de récessions nationales, l'instabilité politique et les mauvaises performances économiques peuvent affecter la valeur d'une monnaie. Les investisseurs étrangers souhaitant investir dans des nations politiquement stables et présentant de bonnes performances économiques. Ces pays attirent donc les capitaux loin des pays présentant plus de risques économiques ou politiques.



Taux d'intérêt



Les taux d'intérêt, les taux d'inflation et les taux de change sont tous liés, et lorsque l'un d'eux augmente, les autres baissent. Le taux d'intérêt est un outil utilisé par les banques centrales pour garder l'inflation sous contrôle. Si une banque centrale souhaite réduire l'inflation, elle peut augmenter les taux d'intérêt pour décourager les gens de dépenser et de prêter. En conséquence, la valeur de l'argent dans une économie augmente puisqu'il y a moins d'argent, ou de l'argent "plus coûteux", accessible.



En revanche, les entreprises et les consommateurs augmentent leurs dépenses et leurs prêts par le biais de prêts et d'autres formes de crédit lorsqu'il y a plus d'argent ayant moins de valeur dans l'économie. Par conséquent, les vendeurs augmenteront leurs prix, ce qui entraînera une inflation et une dépréciation de la monnaie. L'une des raisons pour lesquelles les cambistes peuvent essayer de négocier sur les annonces de taux d'intérêt des banques centrales telles que la Réserve fédérale américaine ou la Banque d'Angleterre, c'est à cause de ces mouvements de la valeur des devises. Les swaps de devises, qui peuvent aider à couvrir le risque de change sur les taux d'intérêt et les taux de change, peuvent être utilisés à cette fin.



Les taux d'inflation



Les taux d'inflation, qui sont souvent associés aux taux d'intérêt, peuvent avoir un impact important sur les taux de change d'un pays. Les pressions inflationnistes ont souvent un effet néfaste sur la valeur d'une monnaie. En revanche, les faibles taux d'inflation entraînent souvent une augmentation de la valeur d'une monnaie. Lorsque l'inflation est forte, le coût des biens et des services augmente, ce qui entraîne une baisse de la monnaie car les gens dépensent moins.



Conclusion



Le trading sur le Forex est un choix passionnant et rapide, et certains traders consacreront toute leur carrière à cette classe d'actifs. Ils peuvent même choisir de se spécialiser sur quelques paires de devises seulement, en consacrant beaucoup d'efforts à l'apprentissage de la myriade de variables économiques et politiques qui influencent le mouvement de ces devises.

