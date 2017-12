Forex : stratégie simple pour débutants

Une cassure est lorsque le marché dépasse les limites de sa consolidation, à de nouveaux hauts ou bas. Quand une nouvelle tendance se produit, une cassure doit avoir lieu en premier.



Les cassures sont donc perçues comme des signaux potentiels que la nouvelle tendance a commencé.



Mais le problème est, toutes les poussées ne donnent pas de nouvelles tendances. Dans le Forex, même une stratégie assez simple doit tenir compte de la gestion des risques. En faisant cela, vous cherchez à minimiser vos pertes pendant la décomposition de la tendance.



Un nouveau sommet indique la possibilité que la tendance à la hausse commence, et un nouveau bas indique que la tendance à la baisse commence. Alors, comment pouvons-nous avoir une idée du type de tendance dans laquelle nous entrons?



La longueur de la période peut aider à déterminer le plus haut ou le plus bas



La cassure au-delà du plus haut haut ou du plus bas bas pendant une période plus longue suggère une tendance plus longue. Celle sur une courte période suggère une tendance à court terme.



En d'autres termes, vous pouvez ajuster une stratégie d'attaque pour réagir plus rapidement ou plus lentement à la formation de la tendance. Réagir plus rapidement vous permet de suivre la tendance plus tôt dans la courbe, mais peut entraîner des tendances plus à court terme.





Regardons donc la stratégie de la cassure à long terme. Le signal d'achat est quand le prix éclate au-dessus du plus haut de 20 jours. Et le signal de vente est quand le prix éclate au-dessous du bas de 20 jours.



C'est très simple, mais il y a toujours un inconvénient majeur. À savoir, les nouveaux plus hauts ne peuvent pas entraîner une nouvelle tendance haussière, et et vice versa.



Nous allons donc faire l'expérience de notre juste part de faux signaux.



L'utilisation d'un stop-loss peut aider à atténuer ce problème. Pour garder les choses très simples, voici une règle extrêmement simple pour quitter les métiers. Vous fermez simplement votre position après un certain nombre de jours.



Ce côté de sortie temporel-étapes le problème des choses devenant difficile lorsque la tendance commence à se décomposer. Ayant entré dans une transaction, maintenez-la pendant 80 jours, puis quittez.



Rappelez-vous, c'est une stratégie à long terme.