Comment attirer la clientèle en 2022 à l’ère du numérique ? Vous recherchez les astuces à utiliser pour attirer plus de clients en 2022 à l’ère du numérique. Retrouvez dans cet article les meilleurs.

Stratégies marketing digitales pour attirer des clients en 2022



Dans le souci de toujours attirer plus de clients, de nombreuses entreprises optent pour des stratégies de marketing digital. En effet, contrairement à d’autres types de marketing traditionnel aujourd’hui disparus ou moins utilisés, celle concernant le monde numérique est en plein essor. Ainsi, à l’ère du numérique en 2022, l’utilisation de la stratégie marketing adéquate est vraiment la meilleure solution pour avoir de la clientèle. Dans la suite de cet article, nous allons vous fournir les meilleures astuces pour y parvenir.



Définissez votre public cible (Buyer Persona)



Avant de mettre en place une bonne stratégie digitale, la toute première chose à faire est d’identifier sa cible. Évidemment, aller à la conquête de potentiels clients de manière hasardeuse ne va pas beaucoup vous aider. Vous devez donc effectuer des enquêtes avant d’espérer la réussite de toute autre stratégie. C’est un peu ce que signifie le terme « Buyer persona ». En effet, ce dernier est utilisé pour parler de l’audience d’une société. Autrement dit, il fait référence au profil des personnes qui ont le plus de chance de s’intéresser aux services ou produits fournis par votre entreprise.



Pour bien cerner le « Buyer Persona », vous devez identifier le statut social, l’âge, la profession ainsi que les loisirs du client, mais aussi ses peurs, ses habitudes, ses envies, ses attentes, ses craintes, ses aspirations, ses besoins réels, ses canaux d’informations et d’acquisitions du produit que vous commercialisez. L’objectif poursuivi est de connaître en quoi le produit ou service répond aux attentes de ce dernier. Il vous faudra donc poser un certain nombre de questions vous permettant d’avoir accès à ce type de renseignement. Les réponses à ces questionnements vous aideront à établir un profil bien précis ainsi qu’à définir de façon plus juste la stratégie de marketing numérique idéale à mettre en place. Et cette étape est vitale quand on sait que désormais



Faites connaitre votre produit grâce à des freebies



Si vous avez un produit que vous aimeriez faire adopter par votre clientèle, et si vous pouvez le permettre, n’hésitez pas à mettre en place des campagnes marketing pour le faire tester gratuitement ou à peu de frais. L’exemple des casinos en ligne montre très bien à quel point cette tactique est efficace. Ces sites de pari proposent moult bonus de différentes sortes pour permettre aux joueurs de tester leurs jeux et services, et ces derniers sont souvent conquis et restent après la période d’essai. Il est également possible de trouver



Veillez à une bonne gestion et à l’optimisation de votre site web



Un entreprise qui se respecte doit forcément posséder un site internet attrayant et y effectuer des mises à jour régulières. En effet, cela indique votre sérieux auprès d’un acheteur. Si vous n’en avez pas, il est temps d’en créer, car certains clients adorent visiter le site web d’une société avant tout achat. Il est donc important que votre plateforme soit simple, facile à utiliser, ordonnée, claire, précise, bien organisée afin de présenter vos produits et services de la meilleure des manières. Autrement dit, le site web doit être géré de sorte qu’il apparaisse parmi les meilleurs résultats des moteurs de recherches lorsque quelqu’un tape des mots clés pertinents.



Aujourd’hui, l’utilisation des appareils mobiles pour effectuer de nombreuses tâches a beaucoup augmenté. Il est donc primordial pour attirer des clients que votre plateforme soit aussi optimisée pour les smartphones et tablettes. Une plateforme web bien optimisée pour mobile aura une vitesse de chargement améliorée ainsi qu’une meilleure stabilité visuelle, procurant une meilleure expérience utilisateur. Voir que



Automatisez vos tâches



L’automatisation d’un maximum de tâches vous permet d’hiérarchiser vos projets (des prioritaires à ceux qui le sont moins) et de gagner du temps. Si vous arrivez à automatiser les tâches dans les secteurs adéquats, cela pourrait vous aider à augmenter de manière considérable les avantages de votre stratégie. Voici quelques domaines à envisager pour l’automatisation :

- Les e-mails marketing : L’automatisation de vos e-mails marketing signifie que vous devez programmer à l’avance l’envoi du courriel pour les contacts déjà sélectionnés. Il vous est aussi possible de configurer des séries de mails pour qu’ils soient envoyés à diverses personnes en leur fournissant un suivi personnalisé.

- Les publications sur les réseaux sociaux : ici, vous devez planifier à l’avance les publications à mettre sur toutes les plateformes de réseau social.

- Le flux des prospects : si un internaute désire télécharger quelque chose, il vous suffit de le lui envoyer instantanément par courriel pour qu’il puisse le récupérer. Vous pouvez donc adresser des mails automatisés programmés avec des données supplémentaires sur ce qu’il recherche.</li>



Utilisez des stratégies Marketing numériques pour gagner en visibilité



Les stratégies ainsi que les outils optimisent votre présence sur internet, notamment sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Ces outils vous aideront à gagner du temps et à améliorer vos stratégies.



Stratégie et Outils SEO

Le référencement naturel SEO consiste à faire apparaître sur la première page d’un moteur de recherche sans payer le moindre centime pour des publicités. Pour ce faire, plusieurs facteurs entrent en jeu comme la qualité du contenu, le temps de recharge, l’adaptabilité au smartphone, etc. Les outils SEO comme Semrush, ou Ahrefs permettent de faire des audits SEO de manière automatique et à une fréquence définie au préalable. Grâce à eux, vous pouvez aussi analyser la qualité du contenu disponible sur vos pages.



Stratégie et Outils SEA

Le SEA (Search Engine Advertising) est pareil que le SEO à la seule différence qu’il utilise de la publicité payante pour promouvoir une marque. Il permet à la société d’être visible grâce à un investissement. Cependant, dès que vous arrêtez de payer il redevient invisible sur le net.



Stratégie et Outils SEM

Le SEM (Search Engine Marketing) consiste à aussi augmenter la visibilité d’une plateforme en enchérissant sur des mots clés et à payer pour ceux que l’internaute peut taper dans la barre de recherche de certains moteurs sur internet. C’est aussi du référencement payant et on peut utiliser des outils comme WordStream ou Optmyzr afin de bien gérer les campagnes Google Ads.



Outils Marketing de Média social

Grâce à eux, vous pourrez automatiser la planification de vos publications sur les réseaux sociaux et la gestion de la communauté. Vous pouvez utiliser l’un des logiciels suivant HootSuite ou Buffer. Vous pouvez aussi



Utilisez l’inbound Marketing



L’inbound Marketing est une stratégie intelligente visant à attirer de façon intéressée et naturelle le prospect. Elle est en harmonie avec le processus d’achat du client qui préfère être le seul décideur. C’est-à-dire que le consommateur choisit de se renseigner sur les caractéristiques du produit et les avis clients de sa propre volonté sans approche intrusive ou intempestive de la part de la société vendant le produit ou le service. L’avantage de l’inbound Marketing repose sur le fait que les prospects de la société sont déjà intéressés par l’entreprise, car ce sont leurs propres recherches qui les ont conduits jusqu’à la marque en question. En d’autres termes, les produits que propose la firme correspondent aux besoins et attentes des prospects. Pour réussir une stratégie d’inbound marketing, vous devez transmettre une image forte d’expert au public cible et ainsi établir une relation de confiance avec eux. Afin d’y arriver, il faut associer au SEO, le



Le Content Marketing consiste à diffuser à vos consommateurs et prospects du contenu informatif capable d’apporter une réelle valeur ajoutée à la société. De manière simple, si un client désire savoir comment faire pousser une orange, il vous faut partager un contenu parlant de la façon dont poussent les oranges, quand les arroser et des différentes variétés. Ainsi, le consommateur sera séduit et convaincu de votre expertise dans le jardinage et s’il doit acheter il vous choisira plutôt qu’un de vos concurrents. Tout type de contenu (vidéo, podcast, article, interview, etc.) est susceptible d’apporter une plus-value vous aidant à vous positionner comme un expérimenté.



Faire du social selling



Les réseaux sociaux ont une place prépondérante dans le parcours et la prise de décision d’achat des clients. Les avantages de ceux-ci résident dans le fait que vous pouvez observer les interactions qu’entraînent les publications d’une firme, mais aussi échanger de manière directe avec les prospects afin de trouver une nouvelle clientèle. Autrement dit, il faut utiliser les réseaux sociaux pour dénicher de potentiels clients, interagir avec eux puis les accompagner. C’est la définition même du social selling. Si vous n’utilisiez pas cette stratégie, il est temps de le faire, car il est fort probable que vous ratiez des prospects au profit de vos concurrents qui sont tournés vers les réseaux sociaux. La quantité de données qui circule à travers les médias sociaux est immense. Elle permet une compréhension précise des besoins de la cible grâce à laquelle vous pouvez diffuser au bon moment, le contenu idéal et ainsi capter l’attention du potentiel client. Le prospect pourrait donc se rendre de lui-même directement sur la plateforme de la marque ou décider d’entrer en contact direct avec la société.

