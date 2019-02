Coinsquare acquiert StellarX, une plateforme de cryptographie décentralisée mondiale

L'acquisition de StellarX intervient dans le sillage de l'acquisition par Coinsquare en décembre 2018 de BlockEQ, qui prendra un nouveau nom pour devenir le porte-monnaie d'ancrage de la plateforme StellarX.



"Nous sommes fermement résolus à faire en sorte que le marché des crypto-monnaies prospère et, à cet effet, l’adoption est essentielle, a déclaré Cole Diamond, directeur général de Coinsquare. Stellar est le réseau de paiement le plus rapide au monde et nous pressentons l’existence d’un énorme potentiel de création de services de pointe sur StellarX en vue d'une adoption encore plus large."



StellarX est la première application de trading complète pour le marché universel de Stellar. Il fonctionne comme un véritable centre d’échange décentralisé, ce qui signifie que les utilisateurs conservent la garde exclusive de leurs fonds, que les transactions sont exécutées contre d’autres utilisateurs et que StellarX n’a pas accès aux fonds.



Megha Bambra, cofondatrice de BlockEQ, dirigera désormais StellarX. Megha et sa nouvelle équipe de développeurs basée à Toronto continueront à élaborer la feuille de route du produit annoncée par Stellar l'automne dernier. Dans le cadre de l’acquisition, StellarX continuera à fonctionner et à se développer sous sa propre marque.



StellarX sera une filiale à 100% de Coinsquare basée aux Bermudes et présentera une demande de licence aux autorités de réglementation de ce pays afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter et de faire évoluer son offre sous la direction de Coinsquare en matière de conformité.



À propos de Coinsquare

Fondée en 2014, Coinsquare est l'une des principales plates-formes de crypto-monnaies au monde pour le commerce de bitcoins, d’Ethereum et d'autres crypto-monnaies.

Ferment attachée à la transparence, à l'atténuation des risques et à l'instauration d'une culture d'ouverture d'esprit, Coinsquare s'est donné pour mission de devenir une société de services financiers polyvalente axée sur la technologie de la blockchain et offrant des services de trading de détail pour les crypto-monnaies et une série d'API de crypto-monnaies pour les clients B2B.