Coface et Tradeshift annoncent un partenariat stratégique

Dans le cadre d’un partenariat stratégique, Tradeshift, leader des paiements et des marketplaces de la chaîne d’approvisionnement, et Coface, l'assureur-crédit le plus international, annoncent une solution visant à aider les entreprises du réseau Tradeshift à prendre des décisions en toute confiance et avec une plus grande transparence financière entre acheteurs et fournisseurs.



Coface et Tradeshift, en combinant leurs écosystèmes métiers et leurs expertises, sont en train de co-développer des solutions innovantes pour guider les entreprises dans la complexité du commerce mondial et pour les protéger contre le risque de non-paiement. Dans un premier temps, les informations d’entreprise mises à disposition par Coface seront accessibles via une application spécifique intégrée à la plate-forme Tradeshift.



"La gestion des risques est un élément essentiel à la cohésion du commerce mondial," a déclaré Christian Lanng, cofondateur et PDG de Tradeshift. "Cette première étape de l'intégration de Coface dans notre plate-forme d'approvisionnement intégrée permettra à nos utilisateurs d'avoir la certitude que leur chaîne d'approvisionnement est sûre et fiable, quel que soit l'endroit où ils font des affaires. "



"Tradeshift, comme Coface, occupe une position unique et différenciée sur le marché," a déclaré Xavier Durand, PDG de Coface. "Nous sommes "for trade", ce qui signifie que nous nous engageons à fournir des services qui renforcent la capacité des entreprises à vendre sur leurs marchés intérieur et à l’export. Grâce à ce partenariat, les entreprises utilisatrices de la plateforme Tradeshift auront facilement accès à nos services de gestion des risques et d’information. Ce partenariat innovant illustre l'ambition de Coface d’être en première ligne pour saisir les opportunités que le digital apporte à notre industrie."



A propos de Tradeshift

Tradeshift dynamise l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement pour créer une économie connectée numériquement. En tant que leader de la supply-chain, des paiements et des marketplaces, la société aide les acheteurs et les fournisseurs à digitaliser toutes leurs transactions commerciales, à collaborer sur tous les processus et à se connecter à n'importe quelle application de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 1,5 million d'entreprises réparties dans 190 pays font confiance à Tradeshift pour traiter plus d'un demi-milliard de dollars en valeur transactionnelle, ce qui en fait le plus grand réseau commercial mondial pour l'achat et la vente. Plus d’information sur tradeshift.com