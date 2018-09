ClubFunding et Utocat s’allient pour faciliter l’utilisation du PEA-PME dans le financement participatif

Actuellement examinée à l’Assemblée nationale, la Loi PACTE a pour ambition de réorienter l’épargne des Français vers l’économie réelle. Parmi les mesures envisagées, les titres émis dans le cadre du financement participatif (actions non cotées, obligations à taux fixe et mini-bons) seront désormais éligibles au PEA-PME. Cette réforme rencontre une véritable résonance pour la plateforme de financement participatif ClubFunding : les particuliers auront dès lors la possibilité d’investir dans les projets proposés par la plateforme directement via leur PEA-PME. Et qui plus est, en bénéficiant d’un régime fiscal avantageux puisque les plus-values, coupons et dividendes seront exonérés d'impôt sur le revenu après une durée de détention d'au moins 5 ans.



C’est dans ce contexte que ClubFunding s’est rapproché de l’éditeur de logiciels Blockchain Utocat. Les deux partenaires partagent le même objectif : permettre aux particuliers d’utiliser de manière simple, directe et sécurisée leurs PEA-PME pour investir dans les projets sélectionnés par ClubFunding. Grâce à sa solution Catalizr, Utocat permet en effet l’instantanéité et l’automatisation des traitements ainsi que la garantie des opérations grâce à l’enregistrement du processus dans la Blockchain.



« Cette mesure d’ouverture de l’éligibilité du PEA-PME aux titres issus du financement participatif témoigne de la bonne direction prise par le gouvernement pour rediriger l’épargne vers l’économie réelle. Avec Utocat, alors que les procédures administratives entre banques et émetteurs de titres sont encore aujourd’hui très lourdes, nous souhaitons permettre à notre communauté d’investisseurs de bénéficier des avantages du PEA-PME tout en simplifiant et sécurisant au maximum leurs démarches », commente David El Nouchi, dirigeant de ClubFunding.



"Les investisseurs souhaitent accéder à d'avantage de services pour diversifier leur épargne. Ils investissent dans des projets à rendement intéressant dont ils comprennent la finalité. L'usage simplifié de comptes d'investissement tels que le PEA-PME apporte une vraie réponse aux attentes des investisseurs" précise Clément Francomme, CEO d’Utocat.



A propos de ClubFunding

ClubFunding est le leader français des plateformes de prêts par obligations. Il permet aux PME françaises de financer leur développement grâce à l’émission d’obligations, un mode de financement réservé jusque-là aux grands groupes et aux investisseurs professionnels.

Depuis sa création, ClubFunding a permis à près de 60 PME françaises de se financer via l’émission d’obligations sur sa plateforme pour un montant d’environ 30 millions d’euros.

ClubFunding® est un Conseiller en Investissements Participatifs (CIP), régulé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et immatriculé au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 15001494.

clubfunding.fr



A propos d’Utocat

Utocat est un éditeur de logiciels Blockchain pour le secteur bancaire et assurantiel créé en 2014 par Clément Francomme. La fintech propose 2 produits : Blockchainiz, plateforme d’accès à la Blockchain qui facilite le développement d’application, et Catalizr, une solution de gestion numérique des titres non cotés qui accélère les délais de traitement et simplifie le parcours d’investissement.

Elle rejoint le programme d’accélération d’EuraTechnologies à Lille en 2015 tout en disposant du bureau sur Paris et rassemble une équipe de 16 personnes. Elle compte plus de 10 clients dont AXA et BNP Paribas.

utocat.com