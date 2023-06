Accueil Envoyer Imprimer Partager Checkout.com lance Intelligent Acceptance, son moteur d’optimisation des paiements Checkout.com, fournisseur mondial de solutions de paiement, lance aujourd'hui Intelligent Acceptance, son dernier produit qui aide les commerçants à optimiser leurs taux d'acceptation et à accroître leurs revenus en ligne.



Pour les marchands en ligne, les faux positifs représentent au niveau mondial un manque à gagner de 51 Mds$ en 2022, soit une augmentation de 150 % en trois ans.

Parmi les premiers utilisateurs figurent Klarna, Ant Group, NordVPN, Reach et Sunday App. Ensemble, ces entreprises ont observé une augmentation moyenne des taux d'acceptation permettant de débloquer près de 750 M$ de revenus.



Intelligent Acceptance est un moteur d'optimisation des paiements doté d’une IA, elle-même alimentée de milliards de données transactionnelles issues du réseau mondial de Checkout.com. Conjugué à l'expertise pointue de l'entreprise dans le domaine des paiements numériques, ce nouveau produit a obtenu des résultats significatifs lors des phases de tests. Intelligent Acceptance a récupéré près de 750 millions de dollars de revenus et augmenté les taux d'acceptation jusqu’à 9,5 % en moyenne pour plus de 30 commerçants, dont Klarna, Ant Group, NordVPN, Reach et Sunday.



« Depuis la mise en service d'Intelligent Acceptance, le taux d'autorisation des paiements traités par Checkout.com a augmenté de près de 10 %. Dans un domaine où les petites améliorations ont un impact considérable, cette hausse des performances est colossale pour notre entreprise et, surtout, pour les résultats de nos clients », déclare Melissa Pottenger, responsable des partenariats clés chez Reach.



« Sur un marché en constante évolution, il est fondamental de réduire la complexité et d’aider les entreprises à optimiser leurs paiements. L'IA permet de répondre à ces défis, et ce, à grande échelle. À eux seuls, les commerçants n’ont pas suffisamment de données pour entraîner efficacement un algorithme d'IA, ce qui nous place dans une position unique pour tirer parti des milliards de transactions mondiales qui transitent par notre plateforme. C'est pourquoi nous avons construit un moteur de paiement adaptatif, capable de fournir des informations en temps réel pour optimiser en permanence les taux d'acceptation, débloquer plus de revenus, offrir un meilleur contrôle des coûts et faire gagner du temps aux commerçants » explique Meron Colbeci, Chief Product Officer chez Checkout.com.



Un moteur dopé par une IA nourrie de milliards de données

Intelligent Acceptance optimise l'ensemble du flux de paiement, y compris les phases de prétraitement tels que le routage et de post-traitement avec des requêtes adaptatives des transactions. Les commerçants bénéficient d’un contrôle total sur chaque étape et peuvent notamment ajuster la solution afin que le moteur maximise les taux d'acceptation, la réduction des coûts de transaction, ou les deux.

Grâce à l'apprentissage continu à partir des données provenant du réseau mondial de Checkout.com et aux relations directes avec les émetteurs, les shemes et les régulateurs, Intelligent Acceptance débloque continuellement de nouvelles opportunités de performance.



Exemples d’optimisation :

● Acceptation : Lors de transactions par carte, les « network tokens » sont des identifiants de paiement utilisés en remplacement de l’ancien référentiel d’identification PAN. Lorsqu’une carte est périmée ou perdue, son token associé est automatiquement mis à jour, permettant de poursuivre les transactions sans avoir besoin de mettre à jour le moyen de paiement.



Cependant, tous les émetteurs n'adoptent pas cette méthode. Intelligent Acceptance n'utilise les « network tokens » que si l'émetteur les prend en charge et si le coût prévu est inférieur, ou si les chances de succès sont supérieures à celles de l’identification PAN.



● Coût : si la réduction des coûts est le principal facteur configuré, Intelligent Acceptance achemine les transactions vers le réseau dont les frais sont les plus bas, sur les marchés où il existe plusieurs réseaux de paiement par débit, locaux ou mondiaux, comme aux États-Unis.



● Conformité : Intelligent Acceptance identifie instantanément si une transaction nécessite une authentification 3DS. Si celle-ci n'a pas été déclenchée dans la demande de paiement initiale, les données d'authentification 3DS disponibles sont automatiquement ajoutées à la demande de paiement pour garantir la conformité de la transaction.



« Grâce aux ajustements de la solution, Klarna bénéficie de l'amélioration des taux d'autorisation, qui se traduit par une meilleure expérience client. A défaut, cela se traduiraient par une perte de volume. En outre, Intelligence Acceptance contribue à minimiser les frais de paiement supplémentaires appliqués par les shemes de paiement », déclare Tomer Turbovich, Senior Engineering Manager & Money Movements account group lead chez Klarna, l'un des principaux fournisseurs de services de paiement en ligne.



Les faux positifs coûtent 50,7 milliards de dollars aux entreprises

Alors que les entreprises cherchent à la fois à générer de nouveaux revenus et à réaliser des économies, Intelligent Acceptance réduit le nombre de transactions incorrectement refusées grâce à des tests continus, mais peut aussi être configuré pour réduire les frais de transaction et les coûts opérationnels.



Une étude menée par Checkout.com et Oxford Economics a révélé que 50,7 Mds$ ont été perdus en 2022 en raison de faux refus, c'est-à-dire lorsqu'un client ayant suffisamment de fonds sur son compte voit son achat refusé. En conséquence, près de 25 %[1] des consommateurs ont abandonné un achat en raison d'une trop grande friction, ce qui se traduit par un manque à gagner important pour les commerçants.



« Toute friction dans le processus de paiement peut avoir un impact négatif sur l'adoption de nos produits, car nous réimaginons l'expérience du consommateur à l'intérieur d'un restaurant. Il est primordial pour notre succès de réduire la probabilité qu'un client qui adopte le produit ait une mauvaise première impression de Sunday. Checkout.com réduit cette probabilité », commente Daniel Hosking, vice-président des paiements chez Sunday.



Intelligent Acceptance est disponible pour tous les clients de Checkout.com, dans le monde entier.



A propos Checkout.com

Checkout.com est un fournisseur mondial de solutions de paiement qui aide les entreprises et leurs communautés à prospérer dans l'économie numérique. Conçue dans un souci de performance, d'évolutivité et de rapidité, notre plateforme de paiement modulaire est idéale pour les entreprises qui cherchent à intégrer de manière transparente de meilleures solutions de paiement. Sony, Wise, Sainsbury's, Veepee, GE HealthCare… utilisent Checkout.com pour accélérer leur croissance dans le monde entier. Fondée par Guillaume Pousaz, Checkout.com rassemble plus de 2000 collaborateurs répartis dans 22 bureaux et a levé au total 1,8 Mds$.

Checkout











