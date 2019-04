Changements à la tête de Ledger : Pascal Gauthier CEO, Eric Larchevêque Executive Chairman

Ledger a annoncé aujourd'hui la nomination de Pascal Gauthier au poste de CEO, en charge de la gestion opérationnelle du développement de Ledger. Eric Larchevêque sera désormais Executive Chairman (Président exécutif du conseil d'administration), en charge de la vision et de la stratégie de la société.



Eric Larchevêque :

« Lorsque j'ai créé Ledger en 2014 avec mes 7 cofondateurs, je n'aurais jamais pu imaginer l'extraordinaire trajectoire de croissance que nous avons connue ces deux dernières années. 2017 et 2018 ont été incroyables à tous points de vue, nous obligeant à faire évoluer l'entreprise à un rythme très soutenu. Pascal Gauthier, investisseur des premiers jours et membre du conseil d'administration, s'est alors joint à nous en tant que Directeur Général et a aidé à créer une organisation capable de relever les nombreux défis que nous avons rencontrés.



L'exécution de la gestion quotidienne d'une entreprise aussi complexe que Ledger s'est faite au détriment du temps investi sur les réflexions de stratégie et de vision long terme. Le marché des crypto-actifs et de la blockchain traverse en permanence des cycles de changement extrêmes, et la capacité à prévoir les bonnes tendance est essentielle au succès de Ledger.



J'ai donc décidé, avec le soutien du conseil d'administration, d'assumer un nouveau rôle en tant qu'Executive Chairman. Dans ce rôle, je vais pouvoir me concentrer sur les aspects stratégiques long terme, tout en supervisant les activités de sensibilisation à la blockchain des différents régulateurs et gouvernements, nouant des partenariats majeurs et représentant Ledger en matière de leadership technologique. Je continuerai à interagir avec les différentes communautés du monde des crypto-actifs et aiderai Ledger dans sa mission de sécurisation des actifs numériques critiques.



A partir d'aujourd'hui, Pascal va diriger Ledger en tant que CEO, en charge de l'exécution de la stratégie et de la roadmap produit. En ma nouvelle qualité d'Executive Chairman, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à réussir dans sa mission. »



Eric Larchevêque

Executive Chairman & Co-Founder



Pascal Gauthier :

« Au fur et à mesure que le secteur des crypto-actifs se développe, évolue et mûrit, il en va de même pour notre société. Aujourd'hui, je suis honoré de prendre les responsabilités de CEO de Ledger afin de l'emmener vers un nouveau stade de son développement



Ledger a forgé sa réputation en tant que fournisseur de solutions de sécurité de premier plan pour crypto-actifs, grâce à ses hardware wallets. Nous sommes convaincus que le Ledger Nano X continuera dans cette direction en tant que meilleur produit de sa catégorie. Le type de clientèle que nous adressons - et leurs besoins - se diversifie rapidement.



Alors que de nombreux particuliers font confiance à Ledger pour sécuriser leur crypto-actifs, de plus en plus d'entreprises d'investissement doivent faire face au défi d'en gérer d'importantes quantités (investisseurs institutionnels, family offices, brokers, exchanges...). En conséquence, nous avons examiné les besoins de nos clients actuels, ainsi que les produits à développer pour répondre à cette demande. C'est pourquoi nous avons créé Ledger Vault, une solution B2B pour investisseurs institutionnels.



Ledger a connu une très forte croissance depuis que j'ai rejoint l'aventure, et ce fut un honneur - et un défi de taille - de contribuer à faire de cette société ce qu'elle est devenue. Maintenant, en tant que CEO, et avec Eric en tant qu'Executive Chairman, je peux concentrer toute mon attention sur le développement de l'entreprise, tant du côté des clients grand public que des institutions financières. »



Pascal Gauthier

CEO



A propos de Ledger :

Ledger est un expert de la sécurité en matière d'applications de crypto-monnaies et de Blockchain. La mission de Ledger est de sécuriser les crypto-actifs pour les particuliers, les entreprises et les objets connectés. Les solutions de Ledger tiennent dans la combinaison de BOLOS™, son système d'exploitation propriétaire, et de hardware sécurisé (carte à puce à élément sécurisé (SE), modules de sécurité matériels (HSM)).

Fondé en France en 2014 par une équipe de 8 experts, Ledger s'est déjà imposé comme le leader mondial en sécurité pour les crypto-actifs. La start-up a vendu plus d'un million de son produit phare, le Hardware Wallet Ledger Nano S et a lancé le Ledger Vault, sa solution dédiée aux institutions financières.

Avec des bureaux à Paris, Vierzon, San Francisco, New York et Hong Kong, la start-up française propose ses services dans 165 pays. En 2018, Ledger a été désignée comme l'une des "Hottest Startups in Paris" by WIRED Magazine.