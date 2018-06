CROWDFUNDING : la solution de paiement en ligne LEMON WAY désormais leader sur la zone Euro

Lemon Way surfe sur la vague du financement participatif qui double chaque année



Lemon Way sert 1.400 places de marché en Europe dont 200 sites de financement participatif pour lesquels la FinTech ouvre des comptes de paiement auprès d’une clientèle aisée qui recherche des rendements meilleurs dans un contexte de taux bas. Les sites de financement participatif sont déclarés comme des agents de paiement de Lemon Way auprès de l’ACPR.



A travers cette activité de collecte pour compte de tiers, Lemon Way a ouvert 4,6 millions de comptes de paiement en quatre et demi. Le marché du crowdfunding ne cesse de s’enrichir de nouvelles activités (don, action, prêt, affacturage, immobilier, leasing) et voit son volume doubler chaque année en Europe.



La FinTech continue son hyper croissance grâce aux grands comptes



En 2017, Lemon Way a traité €1,4 milliard de flux entrants et sortants contre €900 millions en 2016 (+55%), €344 millions en 2015 et €113 millions en 2014. La FinTech a enregistré un chiffre d’affaires de €11 millions en 2017, en progression de 69% par rapport à 2016 (€6,5 millions) et a généré un résultat net positif. Elle autofinance sa croissance depuis dix ans.



La FinTech française poursuit son rythme d’hyper croissance et affiche l’ambition de traiter €2,6 milliards de flux entrants et sortants en 2018 grâce aux grands comptes qu’elle signe. Récemment, le Groupe SoLocal (pages jaunes), CNP Assurance, la Fédération Nationale de Football et la Fédération Nationale de Natation ont rejoint les places de marché déjà clientes.

Du côté des banques, la FinTech a enrichi ses relations bancaires en travaillant avec Barclays et le Crédit Mutuel CIC, en plus de ses partenaires historiques BNP Paribas et Banco Sabadell.



La FinTech constitue un réseau d’agents européens avec l’ACPR



Après avoir obtenu auprès de l’ACPR l’extension de sa licence à l’activité de prélèvement, Lemon Way a poursuivi avec son régulateur l’industrialisation de ses principaux partenaires comme agents de paiement. Déjà 87 agents de paiement de Lemon Way ont été officialisés sur le site www.regafi.fr et une trentaine d’autres agents sont en cours d’enregistrement. « L’industrialisation par l’ACPR du processus de nomination de nos agents de paiement renforce notre leadership sur la zone euro » affirme Damien Guermonprez, Président du Conseil de Surveillance.



Première FinTech française pour sa croissance selon les Echos et le FT



Déjà sacrée première Fintech française pour sa croissance dans les classements des Echos et du FT l’an dernier, Lemon Way se classe première FinTech française dans le classement du Financial Times (8ème au niveau européen). La Scaleup accumule les prix : Champion du Pôle Systematic Paris Région, Deloitte Fast50 et Fast500 pour la deuxième année consécutive, label Pass French Tech et Award de la meilleure solution de paiement internationale lors du MPE de Berlin. « Nous réalisons 2/3 de notre CA paiement à l’export et sommes fiers d’être reconnus en dehors de France » explique Antoine Orsini, Directeur Général et co-fondateur.



À propos de Lemon Way :

Lemon Way collecte les paiements des clients finaux de ses places de marché partenaires et sécurise les opérations de ses clients. La FinTech a obtenu la licence d’Établissement de Paiement fin 2012 auprès de l’ACPR et bénéficie du « passeport financier » dans 28 pays. Basée à Montreuil (93) depuis sa création en 2007, la société emploie 80 personnes de 20 nationalités différentes et autofinance sa croissance.

lemonway.com